Иван Сафронов занял должность советника главы "Роскосмоса" около двух месяцев назад, занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.

Из "Коммерсанта" спецкор Сафронов был уволен 19 мая 2019 года по требованию акционера Алишера Усманова якобы из-за публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позже в знак протеста против цензуры и несоблюдения принципа свободы слова об уходе из издания заявили все сотрудники отдела политики, а также заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Вскоре после увольнения Сафронова стало известно, что одна из его статей, посвященная поставкам многофункциональных истребителей Су-35, могла разглашать сведения, составляющие государственную тайну. Сообщалось, что по этой причине с сайта "Коммерсанта" якобы была удалена статья, в которой со ссылкой на двоих неназванных топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности говорилось, что Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков российских истребителей. После этого официальные лица США заявили, что на Египет могут быть наложены санкции в соответствии с законом CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Но тогда уголовного дела в связи с публикацией не возбуждали. Федеральная служба по ВТС возбудила лишь административное дело в отношении "Коммерсанта".

Статья о поставках Су-35, опубликованная в номере газеты от 18 марта и на сайте издания, впоследствии была удалена.

Связано ли сегодняшнее задержание Сафронова с той статьей, не уточняется. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Сафронова и предъявленное ему обвинение.

За последний год Сафронов также сообщал подробности о катастрофе атомной подлодки "Лошарик", о тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, а также о нештатной ситуации с устаревшей ракетой на стратегических учений "Гром-2019" с участием президента Владимира Путина.

Видео с камер: задержание бывшего журналиста издания "Коммерсант" и действующего советника главы Роскосмоса" Ивана Сафронова. Сафронов выходит из дома, направляется к ожидающему его автомобилю, в этот момент к нему подбегают сотрудники ФСБ. pic.twitter.com/CukNM5Xcb1 — baza (@bazabazon) July 7, 2020

⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье "Государственная измена" pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. Его отец, также Иван Сафронов, был военным обозревателем газеты "Коммерсант" и погиб в 2007 году при загадочных обстоятельствах.

В 2010 году Сафронов-младший окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкорреспондентом ИД "Коммерсант", в 2019-2020 годах - спецкорреспондентом газеты "Ведомости".

Иван Сафронов, как и его отец, занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса, а также космической промышленности.

В мае Сафронов был назначен советником главы "Роскосмоса" по информационной политике.