Площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 7000 гектаров

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров.
В сообщении на сайте учреждения также говорится, что по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, зафиксировано в Красноярском крае - 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров. Еще три пожара на площади 13,2 тысячи гектаров тушили на Чукотке.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС.
Всего для тушения лесных пожаров было задействовано 1,4 тыс. человек, 158 единиц техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.
Кроме того, по состоянию на раннее утро воскресенья, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находились под постоянным наблюдением и контролем 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 675, 8 тыс. гектаров.Тушение этих пожаров на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС уже прекращено. Речь идет о 39 пожарах на площади почти 354,7 тыс. гектаров в Республике Саха (Якутия), 17 пожарах на площади 302,1 тыс. гектаров в Красноярском крае, об одном пожаре на площади 14,8 тыс. гектаров в Чукотском автономном округе, об одном пожаре на площади 4,1 тыс. гектара в Бурятии, об одном пожаре в Амурской области.
В "Авиалесоохране" напоминают, что пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России, режим ЧС введен в двух субъектах - на всей территории Красноярского края, а также в одном муниципальном районе Республики Саха. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах РФ.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. К тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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