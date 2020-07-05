Российскую политическую партию "Народ против коррупции" может возглавить двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина. На сайте партии сообщается, что Роман Путин 21 июня подал заявление и был принят в московское региональное отделение организации, а уже в воскресенье, 5 июля, состоится съезд партии, на котором его предлагается избрать ее председателем.

В заявлении указывается, что "Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности" и является "эффективным предпринимателем". "Партия получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", - заявила пресс-служба "Народа против коррупции".

Как отмечает издание Forbes.ru, Роман Путин является сыном Игоря Путина - двоюродного брата российского президента. Ранее Игорь Путин входил в советы директоров ряда банковских структур, в частности, АвтоВАЗбанка и Мастер-банка. Роман Путин ранее служил в ФСБ, в 2012-2013 годах был советником губернатора Новосибирской области, а сейчас является владельцем ООО "Путин Консалтинг" и главой компаний "Арбат нефтегаз", "Звезда ойл", "Партнер-Восток" и "Русюгэкспорт", сообщает далее издание.