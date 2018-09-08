"Я считаю, что, если бы Сергей Скрипаль был жив, тогда не было бы никаких препонов, чтобы я поехала (в Англию) и их увидела", - заявила Скрипаль на пресс-конференции в четверг. Вместе с ней на этом мероприятии приняли участие член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин и профессор кафедры госуправления и национальной безопасности дипакадемии МИД Иван Сурма.

Ранее племяннице Скрипаля Виктории Скрипаль британское посольство неоднократно отказывало в визе, когда женщина хотела навестить своего дядю в больнице Лондона. В британском правительстве высказали предположение, что "Россия использует Викторию как пешку".

"...Когда я обратилась за визой, у меня есть достоверные факты, что мне отказала в визе лично Тереза Мэй", - заявила Виктория на сегодняшней пресс-конференции. По ее словам, второй раз власти Британии отказали ей в визе также по формальным причинам.

"Если бы Сергей Скрипаль был жив, не было бы никаких препонов для того, чтобы я поехала и их увидела. Или же меня тоже подозревают, что я такой же террорист, приеду с этим "Новичком" и дотравлю их", - сказала родственница отравленных россиян.

"Я знаю прекрасно, что если бы с ним все было нормально и прекрасно, он мог бы позвонить. В то же время, когда Юля (Скрипаль) говорит, что есть телефон, есть средства связи, у нас у всех в телефонах есть камеры - ну сделай ты фотографию, пришли через мессенджер, через смску, покажи, что он живой", - сказала Скрипаль.

Как сообщает "Интерфакс", она подчеркнула, что мама Скрипаля ждет его звонка. "Сами посудите: человеку 91 год. Она ждет этого звонка. Ей больше ничего не надо - ей нужен один телефонный звонок от сына", - добавила Скрипаль.

"Я еще раз заявляю, если он позвонит - этого не будет нигде, никаким СМИ это не будет передано. Все что я прошу: как у нас было заведено, когда Сергей Викторович звонил маме каждые две недели, спрашивал, как у нее здоровье, а она - у него, вот пусть это вернется", - отметила она.

Виктория Скрипаль также объявила, что ее двоюродная сестра, дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия планирует вернуться в Россию после окончания лечения отца.

Напомним, в апреле этого года, когда Юлию Скрипаль выписали из госпиталя, Виктория также сомневалась, что она жива. Ее не убедило и видео, которое предоставила британская сторона.

Дочь Скрипаля тогда поблагодарила свою двоюродную сестру за заботу, но заявила, что Виктории никто не давал права выступать от имени их семьи, и она не хочет, чтобы Виктория навещала ее и ее отца. Юлия также попросила ее не пытаться вступить с ней в контакт.

Тогда Виктория выразила сомнение, что ее двоюродная сестра все еще жива. Посмотрев видео, она стала утверждать, что это другой человек. "Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа", - пояснила племянница Скрипаля.