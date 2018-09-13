В опубликованной накануне статье рассказаны несколько историй, в которых руководство исправительных учреждений насилием заставляло заключенных раскошелиться даже на то, что им положено по закону.

Освободившийся в этом году Максим Хохлов рассказал, как в 2007-м в возрасте 16 лет попал в воспитательную колонию для несовершеннолетних в городе Жигулевске Самарской области. По словам мужчины, новичков встречали очень жестко - сразу избили, причем участвовали в этом и осужденные, и сотрудники администрации. Из-за полученной во время такой "прописки" раны один глаз у него в итоге перестал видеть.

В 2009 году Хохлова перевели на взрослую ИК-11. Там у администрации был обычный набор "платных услуг": облегчение условий содержания, увеличение числа свиданий и передач. Также можно было улучшить быт: получить помягче кровати, доступ к стиральной машинке и микроволновке, возможность заниматься спортом, снятие наложенных взысканий, условно-досрочное освобождение. Стоили услуги от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от возможностей заключенного - для москвичей было все дороже, чем для людей из регионов. Как утверждает бывший заключенный, в колонии можно было купить все, что угодно, включая мобильные телефоны и наркотики. О таких "услугах" знали все сотрудники, и все состояли в доле.

В 2011 году Хохлова перевели в ИК-12, расположенную в поселке Молочница в Мордовии. Там вымогали деньги даже за возможность занять выгодную должность - бригадира или завхоза. Для этого требовалось, к примеру, за свой счет сделать ремонт какого-то объекта.

Василий Шамбир, освободившийся в 2018 году, заявил журналистам, что заработок на заключенных - "бич всех российских исправительных учреждений". Вся система выживания в колониях поставлена на серьезные финансовые рельсы. Используется абсолютно бесплатный рабский труд, рассказал он.

Мужчина отбывал срок в ИК-7 в карельском городе Сегежа, где сидели Михаил Ходорковский и Ильдар Дадин. У этой зоны была репутация образцовой, где все происходит по закону, отметил Шамбир. Однако очень скоро выяснилось, что к сотрудничеству заключенных принуждали психологическим и физическим давлением.

Первыми попадающих на ИК-7 избивали сотрудники администрации, затем к издевательствам подключали "красный актив" из сотрудничающих с администрацией заключенных. Иногда к прессингу присоединялся и начальник ИК майор Сергей Коссиев.

Когда Шамбира привезли из мурманского СИЗО в ИК-7, его избили, как и других прибывших в колонию заключенных. По его словам, сопротивляться там бессмысленно - запинают толпой. Будут избивать, пока не сделают инвалидом или не доведут до самоубийства. Как правило, люди сразу соглашаются на все выдвинутые условия.

В колонии около 60% осужденных из примерно 700 находящихся в колонии, работали совершенно бесплатно. За отказ отправляли в штрафной изолятор. За ставки с зарплатой от 30 рублей до 2 тысяч рублей в месяц зеки бьются насмерть, так как только работающий осужденный может рассчитывать на УДО, пояснил Шамбир. По его версии, деньги, полученные от реализации изготовленной там продукции, - миллионы рублей оседали в карманах руководства.

Если человек попробует пожаловаться, у него будут огромные проблемы - он не сможет рассчитывать на УДО, и его будут постоянно избивать. Передать жалобу нельзя было даже через адвоката. Вся переписка тщательно изучалась. На свиданиях всегда присутствовал опер. В итоге жене можно было только передать информацию, что вот такому человеку нужно перевести определенную сумму, нужную для сотрудничества с администрацией.

Все проверяющие комиссии - полная профанация, уверяет мужчина. По его словам, когда по делу Дадина приезжала омбудсмен Татьяна Москалькова, заключенные вынуждены были отвечать, что у них все хорошо. В действительности зеков во время приезда Москальковой из ШИЗО спрятали в санчасть, где избитых накрывали одеялами. "Животный страх, ужас появляется", - рассказал бывший сиделец.

Арсенал пыток: отправить на "прожарку", на "говно" или "закопаться"

По словам Василия Шамбира, в 2016 году на собрании в присутствии сотрудника прокуратуры заключенный Владимир Аполлонов предложил ввести электронную платную переписку. После такой инициативы 52-летнего мужчину "просто убили", "на всякий случай": в защитном резиновом костюме ОЗК отправили на "прожарку" - чистить котел при температуре около 90 градусов, после чего избили. Ночью он умер.

Еще одним вариантом издевательства в колонии было "отправить на говно" - на сутки или даже на неделю. Из чана с мочой в свинарнике ведрами нужно было носить вонючую жижу. Был еще один вариант издевательства - "закопаться". Лопатой весом в 20 кг с коротким черенком нужно было выкопать яму в свой рост, а потом ее сразу закопать. И так в течение недели.

Но самой бесправной категорией, по словам заключенного были "террористы", осужденные по 205-208 статьям УК. Среди них очень часто встречались жертвы чистого беспредела. Сильно доставалось и осужденным "бизнесменам", которых вынуждали финансировать строительство различных объектов в зоне, ремонтировать кабинеты начальства. По словам Шамбира, тяжелее всех в колонии было "политическим" - бывшим депутатам и чиновникам, которым не давали никаких послаблений даже за деньги.

По словам бывшего сидельца, за год и 8 месяцев в ИК-7 ему пришлось выложить от 500 до 700 тысяч рублей, причем за это даже не полагалось никаких преференций. По версии мужчины, всю эту порочную систему внедрил лично начальник УФСИН по республике Карелия полковник Александр Терех.

Заплатил 5 миллионов, но УДО так и не получил

Еще один заключенный, Гогуа Лаша, который до сих пор находится в местах лишения свободы, передал текст своей истории через адвоката. Он рассказал, что с февраля 2016 года отбывал наказание в ИК-7. По прибытию сотрудники учреждения подбросили ему запрещенный предмет - лезвие, после чего заявили, что он должен выполнять все их требования. В отряде над осужденным издевались другие заключенные - якобы по приказу начальника колонии несколько дней заставляли его приседать с матрасом. "Когда я содержался в отряде N7, то приобретал продукты в магазине, и получилось так, что за неделю я потратил 100 тысяч рублей", - пожаловался Лаша.

Потом мужчину направили в "прожарку", где он с утра до вечера кидал уголь. Ему сообщили, что начальник колонии Коссиев дал распоряжение сделать так, чтобы ему трудно жилось в колонии. Через некоторое время ему сказали, что для того, чтобы его жизнь изменилась в лучшую сторону, он должен заплатить 50 тысяч рублей. И заключенный вынужден был согласиться.

Мужчине пообещали, что в обмен на организацию за его счет производства ему дадут послабления режима и помощь в выходе по УДО. Но когда Лаша попытался заикнуться об УДО, его на 72 суток посадили в ШИЗО. Его не избивали только потому, что к нему ежедневно ходил адвокат с фотоаппаратом. Гогуа документировал все переговоры с Коссиевым, и это позволило провести расследование. В настоящее время в отношении Коссиева возбуждено уголовное дело.

Как рассказал заключенный, в общей сложности для организации производства в ИК-7 им было потрачено около 3-5 млн рублей. Заместителю начальника колонии Анатолию Луисту он по его требованию перечислил миллион на личные нужды.

Игорь Кормановский, который освободился в 2017 году, тоже рассказал об ИК-7, где он отбывал наказание. Он также сообщил, что всех только что прибывших сразу же отправили в ШИЗО и избили зеки из актива. По его словам, сотрудники колонии требовали с каждой покупки в магазине колонии свою долю: сигареты, кофе, чай. Если не дать этой доли, они имели право отправить на "прожарку", в котельную или в свинарник.

В котельной провинившихся заставляли возить уголь в тележках, куда было нагружено сразу по 400-500 килограммов. Там была специальная "прожарочная" тележка с очень неудобными ручками и железным колесом от вагонетки. Отказывавшихся работать отправляли на вахту, где избивали.

По время расследования дела Дадина и приезда Москальковой осужденные строгого режима вскрыли себе вены. "Актив их отлупил и дальше прятали от Москальковой в ШИЗО. Кого-то даже вывезли на спецтранспорте на другую зону", - рассказал бывший сиделец.

"Плати или подохни"

О вымогательстве сотрудников ФСИН рассказал журналистам через адвоката находящийся в заключении Александр Бобров. После отбывания срока в ИК-10 города Димитровграда Ульяновской области его перевели в колонию-поселение N5. Там заместитель начальника по безопасности и оперативной работе майор Марат Идрисов предложил организовать бизнес, обещая способствовать выходу по УДО. Решено было организовать пекарню и производство комбикормов для свинарника. На ремонт аппаратуры осужденный потратил более 100 тысяч рублей. Мужчина направил документы на УДО. Однако через некоторое время Идрисов потребовал у него еще 100 тысяч рублей якобы на создание спроса на продукцию. Заключенный отказал.

В качестве мести Боброва, несмотря на хронические заболевания, зимой направили на стройку. "Я простудился, резко поднялась температура, обострились другие болезни. Врач выписал больничный. Но Идрисов, не получивший денег, приказал идти долбить лед и чистить снег. За отказ обещал упрятать в ШИЗО. И так трое суток. Вот так: плати или подохни. На свидании с женой я потерял сознание и меня увезли на скорой в больницу", - рассказал мужчина.

Начальство колонии начало прессовать заключённого, его обвиняли в разных провинностях, отправляли в ШИЗО. Потом его перевели сначала в другую колонию, затем в СИЗО и в итоге вернули ИК-10 на строгий режим, где он получил благодарственную грамоту и поощрение. Сейчас мужчина остается в колонии.

О пытках и издевательствах над заключенными в колониях СМИ писали неоднократно. Одной из самых последних громких историй стало разоблачение в ярославской колонии N1 фактов избиений заключенных. ФСИН в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявило более четырех десятков случаев неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным. В настоящее время в ведомстве работают над тем, чтобы пресечь появление новых подобных случаев. Было решено, что в колониях ужесточат видеонаблюдение: запись нельзя будет отключить, перемотать или вырезать.