Питерского взрывника ждет психиатрическая экспертиза

Как и ожидалось, суд арестовал Лукьяненко сроком на два месяца - до 28 февраля 2018 года, передает "Фонтанка". Обвиняемый признал свою вину и не возражал против такой меры пресечения.

Ранее СК расследовал дело о взрыве в "Перекрестке" по другой статье - о покушении на убийство. Взрывом самодельной бомбы ранило 18 человек.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города, статья 205 УК РФ", - сказала Петренко. Следствием установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэш-карты, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. "В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления, - сообщила представитель СК. - С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал".

Также на сайте СК сказано, что обвиняемого направят на судебно-психиатрическую экспертизу, "которая установит степень его вменяемости".

Вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г. в тротиловом эквиваленте. Взрывника запечатлели камеры наблюдения.

В субботу ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. Источники вскоре выяснили, кого задержала спецслужба - это 35-летний местный житель Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age - "Новая эра".