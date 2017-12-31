Питерский взрывник объяснил свои действия желанием предупредить людей о "секте экстрасенсов"

Задержанный по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко в ходе допроса рассказал силовикам, что хотел таким образом привлечь внимание людей к расположенной в нескольких сотнях метров от магазина школе "Дэир", которую сам он окрестил "сектой экстрасенсов". Видеозапись разговора Лукьяненко с правоохранителями опубликовал портал "Фонтанка".
Sprogimas Sankt Peterburgo prekybos centre
© AP / Scanpix

"Улица Жукова, 23. Там находится школа "Дэир". Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот. И для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине", - заявил Лукьяненко.
Как уточняет "Фонтанка", в магазине после взрыва были обнаружены две флешки, одну из которых кто-то впихнул в батон колбасы. Другую нашли посетители или работники центра "Дэир" ("Дальнейшее энерго-информационное развитие"). На всех носителях информации содержались угрозы и критика в адрес школы "Дэир", а также чертежи взрывного устройства.

Эту информацию журналисты косвенно смогли подтвердить в самом учебном заведении. Так, одна из преподавателей, услышав слова о флешке, тут же сообщила, что ничего не может говорить, поскольку идет следствие. Другой собеседник из этой школы заявил, что к ним приходили сотрудники ФСБ, "что-то искали, кого-то допрашивали".

Школа "Дэир" предлагает более 30 семинаров и практик, которые якобы направлены на повышение благосостояния и улучшение здоровья. Например, в практике центра есть такие курсы, как "Технологии тайной власти" и "Базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков". Юридическим лицом школы является ООО "Центр Возможности человека".

Во время допроса Лукьяненко также рассказал подробности о заложенной им бомбе: "Красная. Огнетушитель, как бы. С шайбами. Просто зашел, принес ее, положил и оставил...в бардачок. Ну, где люди складывают эти вещи. Потом пошел внутрь магазина, положил флешку по правому углу как бы магазина. Там не было продуктов, пустая полка была, туда положил. Потом прошел налево, вот, и положил, там тоже не было, шоколадки были, ну там не было шоколадок, туда положил флешки".

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина "Перекресток". Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" и пока не дал произошедшему иную квалификацию.

Накануне о своей ответственности за теракт объявило "Исламское государство"*, но никаких доказательств причастности представлено не было.

NEWSru.com
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