По словам Никульшиной, Верзилов уже узнает ее и свою маму, но у него галлюцинации и бредовое, "по-прежнему возбужденное" состояние. "Дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала", — сказала она.
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Его положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве, затем перевели в институт имени Склифосовского.
По словам близких Верзилова, он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлен не был.
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