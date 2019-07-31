Сотни тысяч человек подписали петицию к властям РФ о введении режима чрезвычайной ситуации по всей Сибири в связи с лесными пожарами. Из 11 регионов, где горит лес, режим ЧС введен только в двух.
© RIA/Scanpix

Граждане требуют от правительства РФ ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири в связи с лесными пожарами и резким ухудшением качества воздуха. Петицию о введении ЧС на сайте change.org к 10 утра вторника, 30 июля, подписали почти 700 000 человек.

Статьи по теме:
В Сибири горит тайга: сотни тысяч россиян просят потушить пожары  (102)
ВИДЕО: площадь пожаров в РФ превысила 2 миллиона гектаров, дым достиг регионов Урала  (5)

"Требуем на основании закона "Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров, - сказано в петиции. - Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС".

В России горит более трех миллионов гектаров леса. По данным "Коммерсанта", всего за сутки охваченные огнем площади выросли почти на 200 тысяч гектаров. При этом ликвидируется только около трех процентов пожаров, поскольку власти считают экономически нецелесообразным тратить средства на тушение труднодоступных очагов в тайге. Самые крупные пожары - в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Дым и смог распространяются на тысячи километров и в ближайшее время могут достичь Аляски. До сих пор режим ЧС был введен только в двух регионах, в то время как лес горит в 11 регионах России.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Под Хабаровском сгорел несанкционированный детский лагерь: один ребенок погиб, трое в коме (8)

На территории горнолыжного курорта "Холдоми" в...

Россия

ФОТО: дым от неконтролируемых лесных пожаров в Сибири виден из космоса

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Монголии, вызвав...

ВИЧ стал одной из основных причин смертности молодых россиян (1)

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности...

Самолет SSJ-100 с неисправным двигателем экстренно приземлился в Самаре (2)

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из...

Генконсульство России потребовало у Украины объяснить арест танкера (1)

Генеральное консульство России в Одессе направило...

Российская полиция задержала подозреваемого в убийстве бьюти-блогера

Полицейские задержали предполагаемого убийцу 24-летней...

TOP новостей

Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (12)

Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...

Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят (11)

Самое страшное и неприятное событие во...

Литовские приставы арестовали российское судно: за долги продают с аукциона (1)

За два миллиона евро с аукциона в Литве продают судно,...

Президент Литвы не спешит перебираться в Турнишкес (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа в начале июня...

Президент Литвы призывает временно остановить "стирание исторической памяти" (50)

Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести...