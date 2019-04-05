Обыск состоялся дома у бизнесмена 2 апреля, у него нашли телефон, с которого 14 и 20 марта его бывшей подруге Зое Кожевниковой отправлялись SMS-сообщения с угрозами. Ольга Саликова считает, что сотрудники полиции "положили" телефон в квартиру во время обыска. 4 апреля Октябрьский районный суд Петербурга изменила бизнесмену меру пресечения на арест до 20 апреля.

Саликова обвиняют по пункту "а" и "б" части 2 статьи 132 УК. Дело возбудили после того, как бизнесмен узнал, что жена изменяет ему, и решил проучить ее друга, вынудив того заняться сексом с приятелем Саликова.

Когда 7 мая 2018 года силовики пришли к Саликову, проживавшему в поселке Огоньки, с обыском по этому делу, сотрудник ФСБ Кирсанов сначала избил его дубинкой, а потом повалил на пол, и, приговаривая, что "сейчас мы из тебя пидораса сделаем", воткнул коммерсанту в задний проход охотничий карабин "Тигр". Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и макрогематурию, то есть большое количество крови в моче, а также ссадины на запястьях от наручников.

Саликов провел в больнице около месяца. По заявлению мужчины о пытках СК РФ возбудил уголовное дело по пунктам "а", "б" и "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия, повлекшее тяжкие последствия).

Отметим, что Игорь Саликов родился в Ленинграде в 1960 году, и, по собственным воспоминаниям, был "из крутящихся". "Он знал блатных и органы, но в милиции бывал только однажды - при получении паспорта. В Сочи катался чаще, чем мы сегодня ходим в кино, а за неделю на море прогуливал годовой доход профессора", - писала о Саликове "Фонтанка".

Издание утверждает, что в конце 1980-х Игорь Саликов купил за 25 тысяч рублей фиктивный брак с подданной Швеции и уехал из Советского Союза. По словам самого Саликова, "когда началось в 89-м году, все надели штаны Adidas и стали лупить коммерсантов, я понял, это - не мое".

По данным "Фонтанки", Саликов торговал алкоголем в Польше и занимался различными аферами. Позднее бизнесмен вернулся в Россию. Сам Саликов говорил, что не пытается представить себя "героем социалистического труда и работником завода Ленина".

В справке ФСБ по делу Игоря Саликова утверждается, что он раньше "входил в преступную группу Владимира Феоктистова и причисляет себя к ОПГ "Малышевские". Сам Саликов говорит, что никогда не состоял ни в одной группировке, но знал многих их участников и помогал им советами по ведению бизнеса.

Игорь Саликов также упоминался в книге "Бандитский Петербург" Андрея Константинова. А старший брат коммерсанта Юрий Саликов находится под домашним арестом в Испании, являясь одним из фигурантов дела "русской мафии". Юрий, по версии следователей, является подчиненным одного из лидеров "тамбовско-малышевской" ОПГ Геннадия Петрова.