Петербургская больница, где загорелся ИВЛ, заказала новые в Германии

"До вчерашнего дня [пожара] претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая", - сказал журналистам завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.

Росздравнадзор в среду приостановил обращение произведенных с 1 апреля моделей на территории России до окончания проверки. Во многих российских регионах, закупивших "Авенту-М", перестали использовать эту модель.

Контракт на поставку 237 этих аппаратов производства Уральского приборостроительного завода с концерном "Радиоэлектронные технологии" ("КРЭТ") петербургская больница заключила 24 апреля. Общая стоимость контракта составила 441,3 млн рублей. Это самый крупный контракт на "Авенту-М", заключенный российской больницей в пандемию. Помимо "Авенты" больница также закупила три ирландских аппарата и 16 китайских на общую сумму 75,6 млн рублей.

Срок исполнения контракта на закупку "Авенты" был установлен до конца 2020 года. До сегодняшнего дня данных о его исполнении в реестре не было. Однако в пятницу, 15 мая, там появилась эта информация. На портале госзакупок появились данные о поставке 22 аппаратов, а также акт ввода их в эксплуатацию. Глава минпромторга Денис Мантуров в пятницу заявил журналистам, что "Авента-М" прошла цикл испытаний на предприятии перед поставкой в медучреждения. "Могу сказать, что все эти требования и нормы, конечно же, обеспечиваются на предприятии, потому что это связано, в первую очередь, со здоровьем людей", - заявил он.

В пресс-службе "КРЭТ", входящего в госкорпорацию "Ростех", заявили, что аппараты этой марки поставляются в медучреждения с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было. Неизвестно, насколько закупленные немецкие аппараты смогут заменить российские, которые пока нельзя использовать. В больнице на звонки Би-би-си не ответили. Как следует из данных, приведенных членом Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексеем Старченко, есть "проблемы" с тем, что больныекоронавирусом изначально не получают неинвазивную искусственную вентиляцию легких."У нас есть обычные кислородные канюли, которые вставляют в нос. Они как бы дуют, но в легкие должен вдохнуть сам пациент. То есть вокруг него как-бы создается облако кислорода, которым пациент дышит. А если он плохо дышит и вдыхает небольшие объемы, то есть дыхательная способность снижена, то пациент не получает того, что ему нужно. Для это нужна неинвазивная вентиляция легких. В тех историях, которые я смотрел, этого пока мало", - пояснил Старченко в интервью порталу "19Rus". По его словам, одного вдувания воздуха недостаточно, и из-за этого состояние больных может ухудшаться.