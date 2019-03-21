В администрации президента России не обсуждают возможное объединение РФ с Беларусью для сохранения российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Dmitrijus Peskovas
© Reuters / Scanpix

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое написало об идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года.

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"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков.

По его словам, у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые "не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

ТАСС
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