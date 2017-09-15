«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас идет перераспределение средств, но «это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании».

Ранее РБК сообщило, что с 2019 года правительство планирует лишить Донбасс части финансирования из бюджета России. Сэкономленные средства могут быть потрачены на финансирование проектов в Крыму и Севастополе в 2018-2020 годах, а также на программы в Калининградской области.

Для финансирования этих программ, которым, по подсчетам РБК необходим дополнительные 165 миллиардов рублей, правительство также рассматривает возможность увеличения акцизов на бензин и сокращением субсидий РЖД.