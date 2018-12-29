В Кремле заверили, что речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении", — отметил он. По словам Пескова, речь идет о "движении навстречу друг другу".

Представитель Кремля отметил также, что на встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко — обсуждаются среди прочих вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ. Он заверил, что эта тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства — параллельные вопросы, они "не завязаны" друг на друга.

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По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений". "Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, — подчеркнул он. — Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон".

Песков уточнил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко пресс-конференции не планируется. Однако он пообещал проинформировать СМИ о результатах переговоров "в случае необходимости".

Развитие интеграции

Представитель Кремля добавил, что развитие интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси не противоречит интересам других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Это не может вызывать каких-то озабоченностей, потому что это в интересах всех абсолютно", — ответил он на вопрос, вызывает ли развитие интеграции между странами обеспокоенность у других государств ЕАЭС.

Песков отметил, что на постсоветском пространстве проходят "разноскоростные интеграционные процессы": есть СНГ, есть углубленная интеграция на уровне ЕАЭС, и отдельно идет интеграция по линии Союзного государства России и Беларуси.

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