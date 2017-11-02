Захоронение тела Владимира Ленина «не является темой на повестке дня кремлевской администрации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© DELFI / Vytenė Stašaitytė

Он добавил, что в Кремле, что по этому вопросу «высказываются разные точки зрения».

В четверг, 2 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронения тела Ленина. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком. При этом он подчеркнул, что решать вопрос о захоронении Ленина должен президент России Владимир Путин.

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«Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. (…) Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения», — сказал Кадыров.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, «перезахоронение следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме».

Не так давно DELFI публиковал материал, посвященный круглой дате революции в России.

Телеканал "Дождь"
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