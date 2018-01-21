«Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», — сказал Песков. Он отметил, что у президента России огромное количество встреч, которые не носят публичного характера. По его словам, «это обычная практика».

Пресс-секретарь президента добавил, что день Путина гораздо более насыщенный, чем показывают по телевизору. «Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — сказал он.

При этом на вопрос, касается ли это контактов с президентом США Дональдом Трампом, Песков ответил, что «все немногочисленные телефонные контакты» с ним были отражены в соответствующих релизах.

В марте прошлого года «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что между президентами России и Украины продолжаются контакты, несмотря на конфликты между странами. По информации издания, за первые три месяца 2017 года президенты беседовали по телефону четыре раза. Газета отмечает, что эти переговоры не афишируются из-за возможной критики в адрес украинского лидера.

Тогда Песков сказал, что Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и встреч, в том числе с иностранными лидерами, но пресс-служба сообщает не о всех его контактах.