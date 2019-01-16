По словам Пескова, "как любой нормальный мужик", президент может выразить негативное отношение к тому или иному процессу или человеку". "Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью изданию.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о хорошо поставленной речи Путина во время публичных выступлений, признался, что не знает, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству. "Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров <...> Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование", - объяснил представитель Кремля, добавив, что Путин "человек, который не перестает учиться".
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