Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, может ли Владимир Путин использовать ненормативную лексику. Журналисты газеты "Аргументы и факты" спросили у представителя Кремля о деталях из жизни российского лидера, которые остаются обычно за кадром официальной хроники.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

По словам Пескова, "как любой нормальный мужик", президент может выразить негативное отношение к тому или иному процессу или человеку". "Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью изданию.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о хорошо поставленной речи Путина во время публичных выступлений, признался, что не знает, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству. "Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров <...> Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование", - объяснил представитель Кремля, добавив, что Путин "человек, который не перестает учиться".

ТАСС
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