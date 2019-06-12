"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия решения по этом вопросу.

Ранее во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что он будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Это свое заявление министр сделал после того, как объявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.