"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия решения по этом вопросу.
Ранее во вторник министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что он будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Это свое заявление министр сделал после того, как объявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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