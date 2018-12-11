Песков отметил, что информацию на этот счет лучше получать в Службе внешней разведки РФ. "Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - сказал пресс-секретарь президента.
Как отмечается в опубликованном во вторник материале Bild, удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано и продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года. По словам руководителя дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера, с этим документом работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу. Он также предположил, что наличие удостоверения могло облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.
Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела.
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