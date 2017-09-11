Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил дискуссии, которые ведутся вокруг поджога машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, и отъезда из России журналистки Юлии Латыниной, передает корреспондент Дождя.
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«Безусловно, такие уродливые проявления дискуссии, которые ведутся вокруг картины, не могут не подлежать самому суровому осуждению. Это лежит в плоскости наших органов охраны правопорядка», — сказал Песков.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что у его офиса в Москве подожгли два автомобиля. Рядом с ними он обнаружил записку со словами «За Матильду гореть». По словам Добрынина, автомобили подожгли два человека, на которых были маски.

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Журналистка Латынина покинула Россию  (145)

В субботу, 9 сентября, Латынина рассказала, что уехала из России. Она связала решение с нападения неизвестных на ее автомобиль. Латынина сказала, что вряд ли вернется в страну в ближайшее время.

В начале сентября журналистка сообщила о поджоге своей машины, она рассматривала это как покушение на убийство. Следствие установило, что автомобиль подожгли с трех точек. По мнению Латыниной, это могли сделать люди, которые в июле опрыскали ее дом едким газом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей.

Телеканал "Дождь"
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