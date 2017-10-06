Песков прокомментировал информацию о планах отсрочить выдвижение Путина

«Этого никто не знает», — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках заявления президента.

Ранее источники Дождя сообщили, что Путин объявит о планах идти на четвертый срок в конце ноября-начале декабря. В окружении Путина ожидают, что он объявит о планах в последний момент, к этому готовится администрация президента, рассказали федеральный чиновник, два источника, близких к Кремлю, и собеседник, близкий к Совету безопасности. Ранее в Кремле обсуждали более ранние даты объявления Путина о своем решении

По словам источника, близкого к Кремлю, в раннем старте президентской кампании нет никакого смысла. Чем позже начать этот процесс, тем меньше у других кандидатов будет времени на раскрутку, и тем выгоднее будет основному кандидату.

По мнению собеседников Дождя, Путин не хочет спешить со стартом кампании и может связать свое заявление с событиями декабря — посланием парламенту и большой пресс-конференцией.

Согласно закону, избирательная кампания официально начинается с 7 по 17 декабря — за 90-110 дней до дня выборов. Выборы президента назначены на 18 марта. .