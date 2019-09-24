Видео и расшифровку отрывка беседы Пескова с первокурсниками факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ публикует паблик pzhalsta в соцсети "ВКонтакте". Одна из студенток спросила, считает ли пресс-секретарь президента действенным и правильным наказание в виде реальных сроков за действия, которые едва ли можно назвать серьезным проступком.

Песков сказал, что не может рассуждать о всех фигурантах "дела 27 июля", тогда ему задали вопрос конкретно о Жукове. В ответ Песков заявил, что студент "ни в чем не виноват, его никто не осуждал", чем вызвал шум в зале. Включение Жукова в список террористов и экстремистов представитель Кремля расплывчато объяснил экспертизой, которая "утверждает, что он экстремист и террорист". В то же время "есть альтернативная экспертиза, которая утверждает, что это никоим образом нельзя ассоциировать с проявлениями экстремизма или терроризма", продолжил Песков.

"Есть утверждение специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше элементов терроризма или экстремизма, и в отношении них не применяются никакие репрессии, никакие санкции", - сказал он, признав, что ситуация с Жуковым "спорная", но обсуждать действия следствия некорректно.

"Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг. Это ваш друг, и вы его защищаете, вы его намерены защищать дальше. И вы вполне можете писать в социальных сетях, доказывать, что нет здесь никакого экстремизма, нет здесь никакого терроризма, обращать внимание. Я, поскольку работаю на это государство, я не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства", - объяснил пресс-секретарь президента.

"Я должен или написать заявление об отставке и сказать: "Я не согласен", или я должен работать и делать все, что в моих силах, чтобы виновные всегда получили свое наказание, невиновные всегда вышли из тюрьмы и никогда не были осуждены", - добавил Песков. Он выразил пожелание, чтобы история с Жуковым закончилась "с минимальным ущербом", но повторил, что "нельзя играть большинством", а нужно рассматривать каждый конкретный случай в деталях.

"Там вот был какой-то парень, который подбросил стаканчик [речь идет о Сергее Абаничеве - прим.ред.]. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Понимаете? Без суда, без следствия - и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии - не важно. Нельзя - это закон. У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. […] Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь. Закон надо знать", - заявил Песков.

В конце встречи студенты задали вопрос ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову о целесообразности встречи с пресс-секретарем президента в стенах университета, где провозглашается принцип "университет вне политики". Кузьминов попросил "держать свое мнение при себе", пишет студенческий журнал Doxa со ссылкой на участника мероприятия.







В марте 2018 года встреча Пескова со студентами того же факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ в рамках ток-шоу "В точку! Персона" ознаменовалась скандалом. По просьбе представителя Кремля, запись разговора, в ходе которого он сделал ряд громких заявлений, была удалена. Песков отказался считать это цензурой, пояснив, что "не до конца договорился" со студентами о режиме общения.

Решение удалить запись приняло руководство вуза. Возмущенные студенты в связи с этим написали открытое письмо, в котором отметили, что не только не были проинформированы о приходе Пескова на эфир, но и не могли просто так попасть на запись ток-шоу. Преподаватели ВШЭ в ответном письме извинились перед студентами и похвалили их за защиту профессии.

В мае этого года студенты узнали о закрытии ток-шоу "В точку! Персона" накануне визита юриста ФБК Любови Соболь, которая баллотировалась в Мосгордуму, но не была допущена к выборам. Ректор ВШЭ заявил, что Соболь не направляли официального приглашения, а участие в шоу политика во время избирательной кампании нарушает устав института.