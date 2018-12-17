"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров", - подчеркнул Д.Песков, отвечая журналистам, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Беларуси с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, "РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским самым близким партнером - стратегическим союзным партнером".
"Беларусь - это наш союзник с большой буквы", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
"Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства", - заключил Д.Песков.
На просьбу прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко, произнесенные публично или в приватных беседах, о том, что его страна не поступится суверенитетом, Д.Песков сказал: "Что касается приватных разговоров, не забывайте, что наши белорусские коллеги опровергли эту информацию. В остальном я вряд ли имею право комментировать слова Александра Григорьевича".
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