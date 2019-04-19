"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности. Убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Время" на Первом канале по итогам российско-эстонской встречи на высшем уровне.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия "никогда не представляла и не представляет угрозы ни для кого из своих соседей".
Песков сообщил также, что на встрече затрагивалась тема положения русскоязычного меньшинства в странах Балтии. В связи с этим он отметил "определенную гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык".
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