При этом сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви, где крестили его отца. Но не под Тверью, а в Петербурге.
"Здесь нет никакого противоречия, - сказал Песков ТАСС. - В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге - его отца Владимира Спиридоновича".
Согласно выпискам из церковных документов, датированных 1911 годом, в Симеоновской церкви на крещении отца главы государства присутствовали "Тверской области и уезда Тургиновской волости, деревни Поминово крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова". В документе указаны и крестные отца президента. "Таинство крещения совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым", - говорится в выписке. Фото документа опубликовала на своем сайте "Комсомольская правда".
Сам Путин был крещен в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Несколько лет назад он также приезжал туда на Рождество.
Путин, как правило, встречает Рождество за пределами Москвы - в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя. В прошлом году, например, президент приезжал в Спасский собор Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде для участия в Рождественском богослужении.
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