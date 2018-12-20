Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у российского лидера смартфон, Песков ответил: "Насколько я знаю, нет. У него телефона нет", цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Россия 24".
"Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ", - пояснил пресс-секретарь. "К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин", - подчеркнул Песков.
По его словам, "старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут".
Кроме того, Песков рассказал, что подготовленные для президента информационные материалы он по-прежнему смотрит в виде распечаток. "Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор", - добавил он.
Путин признался, что у него нет смартфона, в феврале в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию. Глава научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук тогда обратил внимание, что для обработки голосового сообщения, отправленного со смартфона, который "есть у каждого в кармане" затрачивается столько же энергии, сколько нужно для кипячения литра воды".
"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона", - прокомментировал Путин выступление Ковальчука. "И у Вас нет. Видите? А ведь говорит, у всех есть", - добавил глава государства.
Премьер-министр же Дмитрий Медведев давно известен своими симпатиями к продукции Apple, в свое время он удостоился чести принять новенький iPhone 4 из рук самого Стива Джобса, а также стал одним из первых обладателей iPad в России. В ноябре 2017 года сообщалось, что он использует iPhone X, информацию об этом опубликовал ряд СМИ, включая портал Iphones.ru.
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