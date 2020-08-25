Журналисты спросили его о необходимости расследования предполагаемого отравления Навального, а также как Кремль относится к обвинениям в том, что подобного рода отравление не могло быть совершено без санкции главы государства. По словам Пескова, повода для расследования пока нет, так как неизвестно, воздействию какого вещества подвергся Навальный. Он заявил, что факт понижения холинэстеразы у Навального был установлен российскими врачами.

Песков, по традиции, ни разу не назвал имени политика.

О заявлениях врачей и подозрениях в причастности Путина

Ассошиэйтед пресс: Берлинская клиника "Шарите", в которой находится Алексей Навальный, вчера выпустила заявление, что клинические данные свидетельствуют о том, что он был отравлен. Его сторонники с самого начала возлагают ответственность за отравление на Кремль и лично на Владимира Путина. В частности, оппозиционер Илья Яшин вчера выступил с заявлением с требованием проверить Владимира Путина на причастность к покушению на жизнь Навального, так как "преступления такого масштаба не могли быть организованы без одобрения, прямого приказа или как минимум без намека или кивка президента". Как в Кремле могли бы прокомментировать это заявление?

Песков: Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами во второй части вопроса (о том, что отравления подобного характера не могут быть совершены без одобрения главы государства - Би-би-си) обвинениям... Это обвинение не может никак быть правдой и, скорее, является "пустым шумом", серьезно к этому относиться [мы] не намерены.

Теперь что касается заявления клиники. Здесь не должно быть места каким-то шумливым, пустым заявлениям, здесь нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами и спросили, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному. Дело в том, что факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атропин, про который говорят немцы и который делают сейчас пациенту, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации.

Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. Возможно также при приеме различных медикаментов. Лекарства понижают уровень холинэстеразы. Здесь важно выяснить, что стало причиной снижения уровня холинэстеразы. И как раз эту причину мы, наши медики, не немцы, пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявления немецких коллег.

К сожалению, вещество [воздействию которого подвергся Навальный] не удается установить. Анализы его не показывают. Таким образом, аналитика совпадает у наших докторов и у немецких, но выводы разнятся. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление" и так далее. Эта версия, как вы знаете, была среди первых, которые рассматривали наши врачи. Но повторяю, вещество пока не установлено. Может быть, у немцев есть какие-то данные.

В этой связи наши врачи, конечно, готовы и сами предоставить образцы первых анализов и рассчитывают на обмен информацией и различными биологическими материалами с немецкими коллегами.

О необходимости расследования отравления

"Эхо Москвы": Дело в том, что некоторые западные лидеры призвали российские власти к максимально транспарентному расследованию этого, как они говорят, возможно, отравления... Как реагирует Кремль на это?

Песков: Собственно, врачи этим и занимаются, и российские врачи сначала, и немецкие врачи впоследствии. Они занимаются первой стадией этого расследования. Они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно.

"Эхо Москвы": Но когда мы говорим о расследовании, это не только расследование врачебное, но и уголовное...

Песков: Для расследования должен быть повод.

"Эхо Москвы": То есть, то, что сейчас произошло с Алексеем Навальным, и те заявления, которые прозвучали, недостаточный повод для начала расследования?

Песков: Сначала нужно найти вещество. Установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме.

"Эхо Москвы": Это не первое нападение, отравление критиков Путина. Как Кремль оценивает результаты расследований подобных преступлений в прошлом (отравление Владимира Кара-Мурзы, издателя "Медиазоны" и лидера Pussy Riot Петра Верзилова). Насколько, на взгляд Кремля, или насколько сам Владимир Путин удовлетворен тем, как проходило расследование этих инцидентов?

Песков: Ну, во-первых, мы с вами не знаем, идет ли речь об отравлениях. Вы упоминаете факты, которые имели место в других странах.

"Эхо Москвы": Отравление Кара-Мурзы - возможно, но отравление Верзилова произошло в России...

Песков: Я, к сожалению, не знаком с результатами его медицинского обследования и данными о том, было ли это отравление, а если было, то отравление чем. Согласитесь, в любой стране мира ежедневно происходит очень много отравлений. Чтобы говорить о конкретном случае, нужно оперировать точной информацией. Я не располагаю этими данными. Если вы располагаете, то поделитесь.

Блумберг: Вы говорите, что факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими врачами, и с первого часа стали вводить атропин. Но это вы только сейчас сообщили, а до этого нам об этом никто не говорил.

Песков: Это же все-таки медицинская информация, это мы вот сейчас позвонили и спросили у врачей, что это такое, никто же из нас не знает вообще слово такое "холинэстераза", я до вчерашнего дня тоже не знал, что это такое. Мы спросили - что такое "холинэстераза" и видели ли вы ее, а они сказали - да это первое, что мы увидели, и сразу это было понятно. И чаще всего это происходит [при приеме лекарств], есть или лекарства специальные, причем очень много медикаментов, которые активно используются в медицине, которые подавляют холинэстеразу, таких лекарств много. Но химических компонентов такого лекарства не зафиксировано. Ни немцы, ни наши пока не ответили на вопрос, что подавило холинэстеразу.

Блумберг: Немцы говорят, что не могут найти, какое конкретное вещество, но видят картину отравления веществом.

Песков: Наши врачи это тоже увидели. И они также не могут назвать это вещество.

Блумберг: К вопросу про расследование - сам факт наличия этого вещества, подлинное установление этого вещества возможно?

Песков: Оно у нас не найдено. Если его найдут немецкие коллеги, мы будем только признательны.

Блумберг: То, что Меркель призвала Путина провести расследование и найти виновных, в этом смысле ее призыв вы считаете неуместным и к нему не имеет смысла прислушиваться, правильно?

Песков: Мой коллега германский вам сразу стал говорить про высокую долю вероятности отравления. Но здесь мы только частично можем согласиться. Потому что он должен был сказать, что также есть вероятность такого-то варианта, такого-то, третьего и четвертого. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, но говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии.

Блумберг: На ваш взгляд, российские врачи сделали уже всё и с российской стороны не нужно никаких исследований проводить, или они будут?

Песков: Я не могу сказать, я не знаю объем информации, который могут дать анализы. Мы же с вами не специалисты.

Блумберг: Есть ли какой-то план действий у Кремля в этом направлении, чтобы разобраться самим в этом?

Песков: Кремль в этом не может разбираться, мы анализы не берем и не изучаем. Результаты анализов мы не смотрим, это совершенно бесполезно смотреть, мы в этом ничего не понимаем.

Блумберг: Но, Дмитрий Сергеевич, вы же сами сказали, что врачам звонили…

Песков: Ну, врачам звонили, но я же не анализы спрашивал. Я спрашивал, о чем говорят немцы. Вот и все.

Об обсуждении вывоза Навального в Германию

Блумберг: Видите, благодаря вам мы узнали, что и в России давали атропин. А скажите, пожалуйста, а президент Финляндии, вот он сказал на выходных, что разговаривал с Владимиром Путиным, как раз обсуждал вывоз Навального в Германию. Было ли это, действительно ли говорили про вывоз, организацию эвакуации Навального в Германию?

Песков: Эта тема действительно затрагивалась. Она не обсуждалась, она затрагивалась. Это не тема для переговоров, это не тема для обсуждения. Но действительно это упоминалось, да.

Блумберг: Ну это как-то помогло? Президент, послушав финского коллегу, дал какие-то поручения принять меры по лечению?

Песков: Нет, абсолютно не дал. А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Или врачам согласиться на его перевозку?

Блумберг: Ну да.

Песков: Нет, не давал, для этого не нужны поручения президента. Наши врачи, между прочим, трое суток боролись за жизнь пациента. Возможно, спасли эту жизнь. Потом наши различные органы максимально оперативно решили все проблемы с оформлением документов. В виде исключения причем, учитывая сложную ситуацию, учитывая пожелания супруги как можно скорее вывезти в Германию. Поэтому здесь никаких поручений президента не было, они и не нужны были. Здесь система прекрасно сама работает.

О связи с политической деятельностью

Би-би-си: Во вчерашнем заявлении Меркель связывается напрямую политическая деятельность Навального с тем, что с ним случилось. Считают ли в Кремле, что отравление Навального связано с его политической деятельностью?

Песков: Нет, мы пока не можем ничего считать, потому что мы не знаем, было это отравление или не было. Если у немецких врачей есть основания для того, чтобы использовать такую версию в качестве доминирующей, наверное, какая-то информация будет предоставлена.

Би-би-си: Ну, вы допускаете такое, что это может быть из-за его деятельности политической? Ведь это один из самых активных и ярких оппозиционеров в России.

Песков: Не понял вопроса.

Би-би-си: Тогда другой момент хотелось понять. Многие из нас видели своими глазами, какая слежка ведется за Навальным в последние годы. И недавно были статьи об этом. В чем опасность Навального для России, почему такая слежка за ним?

Песков: Никакой опасности нет. Насчет слежки не могу сказать, про слежку ничего не знаю. Я не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам.

"Эхо Москвы": Если уточнить, это слежка за Навальным, о которой рассказали источники в спецслужбах.

Песков: Какие источники?

"Эхо Москвы": В "Московском комсомольце" большая статья была.

Песков: Давайте все-таки, скажем так, мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на какую-то официальную информацию. Я ничего не могу сказать вам про слежку, потому что я не располагаю такой информацией.

"Эхо Москвы": То есть это происходит без ведома президента?

Песков: Президент не занимается слежкой, не занимается оперативно-розыскными мероприятиями. Какое он может иметь к этому отношение? Никакое.

"Эхо Москвы": Ну он может быть в курсе, он же назначает руководителей спецслужб.

Песков: У президента очень много забот, очень много работы, тем более в такое непростое время как постпандемийный период, вернее, с продолжающимися элементами пандемии. Понимаете, а вы говорите, давал ли он указания о слежке. Все-таки здесь нужно гораздо серьезнее относиться к таким формулировкам.

"Эхо Москвы": Я только уточню, в курсе ли он? То есть если такая слежка ведется, то докладывали ли ему?

Песков: Я не знаю, ведется ли слежка. Есть спецслужбы, вполне можете туда обратиться. Я не знаю, ведется ли она. Если ведётся, то кем, почему и так далее.

Блумберг: Имеет ли смысл выяснить вам у силовиков, ведется ли за ним слежка?

Песков: У нас нет причины для того, чтобы это выяснять, мы не видим никаких причин для этого. Сейчас главное, чтобы пациенту помогли прийти в себя, помогли вылечиться. Будем надеяться, что действительно все усилия врачей возымеют действие.

Би-би-си: Вы пока ничего не собираетесь делать, пока немцы не скажут, что именно это было за вещество? Если они скажут, что это умышленное отравление, то Кремль заинтересуется?

Песков: Конечно, если будет установлено вещество и будет установлено, что это отравление, тогда конечно, это будет повод для расследования. Безусловно. И это можно рассматривать как одну из версий, но дело в том, что пока также много других медицинских версий, что могло стать причиной этого состояния.