"Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна и прозрачна: мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", - цитирует Пескова "Интерфакс" 14 сентября.

"Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно, поскольку это простые граждане и они тоже не имеют отношения к российскому государству", - подчеркнул пресс-секретарь.

Если же от Лондона поступит запрос на проведение допроса подозреваемых, Россия рассмотрит его в обязательном порядке и строгом соответствии с законодательством, пообещал представитель Кремля.

"Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двусторонними документами, и международным законодательством", - отметил Песков, напомнив, что Россия с самого начала предлагала Британии сотрудничество по "делу Скрипалей", но та жестко отказалась. "С тех пор каких-либо изменений в позиции наших британских визави мы не наблюдаем", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он также попенял, что отсутствие взаимодействия со стороны Лондона ограничивает возможности российских правоохранительных органов. Вопрос о том, проходят ли Александр Петров и Руслан Боширов подозреваемыми, Песков адресовал в Следственный комитет. Контактировало ли ведомство с интервьюируемыми, Кремлю, по словам пресс-секретаря, неизвестно. "Я могу предположить, что в условиях отсутствия какого-либо взаимодействия с британскими коллегами возможности для расследования достаточно ограничены", - отметил Песков.

Никакие действия в отношении "Петрова" и "Боширова" не предпринимались, потому что они не нарушали закон на территории России, уточнил Песков. Он добавил, что также не известно о том, что они нарушали "какие-то законы где-то еще в мире".

На вопрос, смотрел ли Владимир Путин интервью с гражданами РФ, подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта в Солсбери, Песков ответил, что целиком - вряд ли, но о содержании беседы президенту докладывали.

Россиян, назвавшихся Александром Петровым и Русланом Бошировым, Лондон считает основными подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Премьер-министр Британии Тереза Мэй 5 сентября заявила, что "Петров" и "Боширов" - сотрудники ГРУ, так как санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России. "Это не была просто преступная операция. Вероятнее всего, она была одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти", - подчеркнула британский премьер. Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых, но отметил, что их имена ненастоящие.

На следующий день, 6 сентября, заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. По словам Уоллеса, именно Путин как глава государства "контролирует, финансирует и направляет" военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой подозреваются в отравлении своего бывшего коллеги и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок" 4 марта 2018 года. Женщину выписали из больницы в апреле, а экс-полковника ГРУ - в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России, но Москва эту информацию отрицает.

По версии следствия, подозреваемые нанесли "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, а потом попали на запись камеры наблюдения на вокзале в Солсбери. Через несколько часов россияне вылетели из аэропорта Хитроу в Москву.

По некоторым данным, к отравлению Скрипалей причастны еще четверо сообщников Петрова и Боширова, а все шестеро входили в группу под названием "Чистильщики". Четверо "помощников" прилетели в Великобританию разными рейсами и должны были подстраховать подозреваемых в отравлении, если что-то пойдет не так.

13 сентября телеканал RT выпустил в эфир интервью с "Петровым" и "Бошировым". Они рассказали, что посещали Солсбери как туристы и ничего не знали о Скрипалях до того момента, пока их не сделали подозреваемыми в убийстве.

Сразу после выхода интервью США анонсировали вторую часть суровых ноябрьских санкций против банков РФ, что будет грозить России финансовой блокадой.

Кроме того, британские власти раскритиковали интервью с "туристами". "Ложь и грубые фальсификации в этом интервью, которое было дано телеканалу (RT), поддерживаемому российским государством, являются оскорблением самого здравого смысла", - заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.