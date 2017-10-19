Песков о Собчак: ей придется там с нуля набираться опыта

"Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей конституции. Она является гражданином РФ, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны. Естественно, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые также описаны нашим законодательством. Поэтому относиться к этому можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству", - приводит слова Пескова телеканал "Дождь".
Песков также назвал Собчак "талантливым человеком", который "за последние годы набрался опыта, причем в самых разных областях". "Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике", - пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.
Незадолго до этого Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета "Ведомости". Кроме того, стало известно о том, что у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как "кандидат против всех", и призывает желающих вступать в ее команду.
"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.
Впервые о том, что одним из кандидатов на выборах президента в марте 2018 года может быть женщина, написала газета "Ведомости" 1 сентября со ссылкой на собеседников в администрации президента и близких к ней экспертов. По данным газеты, к Кремле рассматривают пять-семь кандидатур, в том числе Собчак.
14 октября Русская служба ВВС сообщила, что Собчак встречалась с Путиным и беседовала с ним один на один. По данным издания, телеведущая готовит фильм об отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти, и во время беседы просила его принять участие в фильме. За несколько дней до встречи с Путиным на вопрос об участии в выборах Собчак сказала: "Мне все интересно".
Песков о Собчак: ей придется там с нуля набираться опыта
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