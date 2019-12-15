По словам Пескова, последние годы происходят глубокие трансформации в разных областях жизни — в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств, а также в межгосударственных отношениях и с точки зрения "обесценивания каких-то международных организаций".

"Это времена перемен", — уверен пресс-секретарь. "Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — сказал Песков. На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Песков ответил утвердительно. "Я в этом не сомневаюсь", — добавил он.