«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо, здоровье отменное», — сказал Песков, отвечая на вопрос, болен ли президент болезнью Паркинсона.
Он также отметил, что Путин не намерен уходить в отставку.
О болезни и скорой отставке Путина 5 ноября сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в Кремле. По данным издания, недавние кадры с Путиным свидетельствуют о возможных симптомах болезни Паркинсона. The Sun упомянуло снимок, на котором Путин якобы дергает ногами, сидя на стуле и сжимая подлокотник. Также аналитики, опрошенные изданием, предположили, что в чашке президента было обезболивающее.
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