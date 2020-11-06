«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо, здоровье отменное», — сказал Песков, отвечая на вопрос, болен ли президент болезнью Паркинсона.

Он также отметил, что Путин не намерен уходить в отставку.

О болезни и скорой отставке Путина 5 ноября сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в Кремле. По данным издания, недавние кадры с Путиным свидетельствуют о возможных симптомах болезни Паркинсона. The Sun упомянуло снимок, на котором Путин якобы дергает ногами, сидя на стуле и сжимая подлокотник. Также аналитики, опрошенные изданием, предположили, что в чашке президента было обезболивающее.