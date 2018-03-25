В Кремле считают граничащими с бандитизмом делами обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
Vladimiras Putinas, Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix


Он отметил, что никто никогда не встречался «с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать». По его мнению, это «невиданное хамство».

«Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь добавил, что Путин «в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность».

«То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин «в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность».

«То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», — пояснил Песков.

Телеканал "Дождь"
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