Он отметил, что никто никогда не встречался «с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать». По его мнению, это «невиданное хамство».
«Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Пресс-секретарь добавил, что Путин «в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность».
«То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Путин «в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность».
«То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», — пояснил Песков.
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