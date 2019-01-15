"Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно <...> Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось", – сказал Силуанов "Коммерсанту". Он также добавил, что пенсионная система, сложившаяся еще в середине прошлого века, требовала донастройки.

"Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону. Мы же здесь не изобрели велосипеда – все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что дает возможность улучшать условия жизни пенсионеров", – заявил вице-премьер.

Чиновник также отметил, что "для действующих пенсионеров все очевидно – они материально выиграли" от пенсионной реформы.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Путин также подписал закон, который предполагает уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.