"Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно <...> Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось", – сказал Силуанов "Коммерсанту". Он также добавил, что пенсионная система, сложившаяся еще в середине прошлого века, требовала донастройки.
"Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону. Мы же здесь не изобрели велосипеда – все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что дает возможность улучшать условия жизни пенсионеров", – заявил вице-премьер.
Чиновник также отметил, что "для действующих пенсионеров все очевидно – они материально выиграли" от пенсионной реформы.
3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Путин также подписал закон, который предполагает уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.
В Мурманской области на почте стали продавать пиво - чтобы народ не травился суррогатом, а почта богатела (7)
В отделениях связи Почты России в Мурманской области...
Первый вице-премьер РФ удивился реакции россиян на повышение пенсионного возраста (6)
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон...
Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над телескопом "Спектр-Р" (1)
Специалисты провели очередной сеанс связи с российским...
Российское ТВ: в Беларуси на людей нападают за то, что они русские (24)
Телеканалы НТВ и "Россия-1" в воскресенье и понедельник...
На журналиста Дудя подали в суд из-за ролика с упоминанием "маленького члена" и Путина (15)
Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал иск о...
TOP новостей
Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (79)
Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...
Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (85)
Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...
Исполнитель Мамонтовас после инцидента 13 января: жаль, что играют на патриотических чувствах (76)
Несколько дней назад в Вильнюсе состоялась церемония...
В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег (3)
В начале года воспитывающие детей родители...
Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (58)
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...