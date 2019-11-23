По словам главы Минпромторга РФ Мантурова, сертификация машины находится на финальном этапе.
Elektromobilis. Asociatyvi nuotr.
© Įmonės archyvas

Инженерно-техническая компания Zetta уже в 2020 году планирует начать серийное производство первого российского электромобиля. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, сертификация автомобиля находится "на финальном этапе". "Производство они должны запустить в I квартале 2020 года", - цитирует Мантурова агентство ТАСС.

Будут выпускать в Тольятти

Трехдверный автомобиль с электроприводом Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset, "Транспортный актив с нулевым выбросом"), как ожидается, сможет развивать скорость до 120 километров в час. Пробег на одной зарядке будет варьироваться от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации.

Электромобиль планируютвыпускать серийно на заводе Zetta в Тольятти. Стартовая цена модели может составить 450 000 рублей.

Deutsche Welle

Россия

В России появились займы на лекарства: стоит ли ждать повального кредитования в аптеках? (11)

Аптечная сеть "Самсон-фарма" и МТС-Банк запустили выдачу...

Первый российский электромобиль поступит на рынок в 2020 году (11)

По словам главы Минпромторга РФ Мантурова,...

Как повлияет запрет политической рекламы в интернете на оппозицию в РФ (1)

Ограничения Google, Twitter и Facebook в сфере политической...

РУСАДА могут вновь лишить аккредитации (15)

Комитет по соответствию WADA рекомендовал признать...

V.Putinas Aleksejus Navalnas

Суд в Москве отказался принять иск ФБК к Путину (12)

Тверской районный суд Москвы отказался принять...

TOP новостей

Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (16)

На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...

Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (193)

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...

На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (34)

Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...

В Литве отмечают День армии (112)

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской...

Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (21)

Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...