Инженерно-техническая компания Zetta уже в 2020 году планирует начать серийное производство первого российского электромобиля. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, сертификация автомобиля находится "на финальном этапе". "Производство они должны запустить в I квартале 2020 года", - цитирует Мантурова агентство ТАСС.
Будут выпускать в Тольятти
Трехдверный автомобиль с электроприводом Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset, "Транспортный актив с нулевым выбросом"), как ожидается, сможет развивать скорость до 120 километров в час. Пробег на одной зарядке будет варьироваться от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации.
Электромобиль планируютвыпускать серийно на заводе Zetta в Тольятти. Стартовая цена модели может составить 450 000 рублей.
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