Лоскутов пояснил, что "монстрантам" пришлось присоединиться к шествию "Левых сил" после шести отклоненных заявок. Он отметил, что "во всех нормальных городах" "Монстрация" проходит давно, а в Москве - "с перебоями".

"В прошлом году вот была по тому же маршруту, с тем же "Левым блоком", или как их там зовут", - сказал активист. По словам Юлдашева, сбор участников шествия назначен на 13:00 1 мая на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро "Баррикадная".

"По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность, - говорится в описании предстоящего мероприятия на странице московской "Монстрации" в Facebook. - Это действо не по сценарию, дата известна заранее (1 мая каждого года), автор обозначает лишь место и точное время начала, остальное - это импровизация участников действа".

Ранее Лоскутов сообщил, что "Монстрация" пройдет, предварительно, в 30 городах России и других странах. В частности акция согласована с властями болгарского Пловдива и белорусского Могилева, передает "Интерфакс". Список российских городов указан на странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".