Сам Аверьянов объяснил свои действия тем, что у него пытались отобрать фабрику в результате рейдерского захвата. Вот главное, что известно о случившемся.

Что произошло

О том, что полиция получила информацию о стрельбе по адресу, где располагается фабрика "Меньшевик", в 10 утра cообщило агентство "Москва".

Позже в пресс-службе МВД РФ сообщили, что утром там произошел конфликт "между хозяйствующими субъектами". Один из его участников выстрелил в оппонента. Стрелявшим был директор предприятия Илья Аверьянов, с ним ведутся переговоры, а убитый был охранником, как сообщили в Следственном комитете России. Агентство "Москва" сообщило о четырех пострадавших.

Полиция окружила здание, но пока не задержала нападавшего. В правоохранительных органах также опровергли, что стрелявший захватил заложников. О том, что стрелявший взял несколько человек в заложники, ранее писало РИА Новости.

Устроивший стрельбу Аверьянов заявил Business FM, что открыл стрельбу, потому что у него отобрали предприятие представители "банды кавказской, осетинской во главе с двумя прокурорами" — зампрокурора ЮВАО Дударовым и зампрокурора Западного округа, имя которого он не назвал.

"Дождю" удалось поговорить с человеком, которого Аверьянов обвиняет в захвате своего имущества, Шамсутдином Раджабовым. Он является совладельцем компании "Денэм холл", у которой "Меньшевик" и связанные с ним и Аверьяновым юрлица взяли в долг порядка 70 миллионов рублей, продав ей векселя. "Денэм холл" через суд пытался добиться у "Меньшевика" выплат долгов.

"Сегодня я вместе с судебными приставами выехал по их юридическому адресу, Иловайская, дом 20. Аверьянов в какой-то момент взял огнестрельное оружие, убил сторожа и производил выстрелы по мне и по судебным приставам. Он уже бежал в нашу сторону с ружьем, мы убегали, а он производил нам в спину выстрелы", — рассказал Раджабов "Дождю".

Аверьянова он назвал "самодуром" и сказал, что тот"не контролирует себ". По данным Раджабова, тот уже был судим: "Он из травматического оружия по-моему в 2000 году уже в кого-то стрелял, получил условный срок". Сейчас Раджабов находится в Следственном комитете РФ. Про возможных заложников ему ничего не известно, а сам Аверьянов, по мнению Раджабова, уже мог сбежать с места происшествия: "Там ходов-выходов много".

Телеграм-канал Mash пишет, что Аверьянов приехал на фабрику сегодня вместе со своей сестрой Екатериной Аверьяновой (судя по форумам, где обсуждаются ненадежные работодатели, она занимала пост заместителя генерального директора по финансам). Когда Аверьянов увидел, что на месте работают судебные приставы, он открыл огонь из винтовки.

По данным Mash, Аверьянова заперла здание фабрики, что помешало скорой помощи попасть на место и оказать помощь раненому охраннику, который скончался от ранений. Сам он говорил Business FM: "У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться".

Юрист "Меньшевика", генеральный директор юридической компании ООО АСК Тимур Батиралиев рассказал "Дождю", что последняя крупная стычка Аверьянова и представителей той самой "банды", о которой он рассказал, произошла летом этого года. В ходе их визита на фабрику, говорил адвокат, они избили Аверьянова и украли из сейфа около трех миллионов рублей. По этим фактам он подавал заявления в правоохранительные органы.

Бакиралиев также рассказал, что созванивался с Аверьяновым во время штурма и тот рассказал, что "только отстреливался".

По факту стрельбы Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, от которых погиб охранник.

Что известно о фабрике

Как следует из материалов многочисленных судов, в которых участвует "Меньшевик" и связанные с ним и Аверьяновым юрлица, еще в 2007 году одно из них, ЗАО "Регион 101", взяло в долг порядка 70 миллионов рублей у малоизвестной компании "Денэм холл", продав ей векселя. "Денэм холл" предоставляет финансовые услуги, но при этом с 2008 года, как следует из данных СПАРК, не вылезает из убытков.

С конца 2010 года "Денэм холл" начал судиться с "Меньшевиком", требуя вернуть долг. Тяжба продолжается по сей день. Четыре года назад компании заключили мировое соглашение, в котором согласовали график выплат по долгу — должники обязались вернуть долг в течение года вместе с процентами в размере 30% годовых — всего 91 миллион рублей.

Стороны договорились, что залогом станут здания фабрики, где имела место стрельба стрельба. Стоимость обоих зданий оценили в 200 миллионов рублей, право аренды земельного участка под ними — еще в 20 миллионов рублей.

"Меньшевик", судя по решениям суда, и после этого не смог расплатиться с "Денэм холлом" — просрочил выплаты. Тогда кредитор решил получить причитающийся по мировому соглашению залог — здания на Иловайской. Недвижимость перешла от "Меньшевика" к "Денэм холлу" по решению суда еще в 2014 году.

Но "Меньшевик" продолжал борьбу: требовал вернуть ему разницу между стоимостью зданий на Иловайской и долгом перед "Денэм холлом". Тот в ответ подавал иски о банкротстве. И в конце прошлой недели кассационная инстанция в очередной раз отклонила требования "Меньшевика".

В картотеке арбитражных дел есть запись о том, что Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит иск о банкротстве "Меньшевика". В картотеке есть данные о судебных процессах, в которых участвовала фабрика. В частности, в 2013 году в суд на нее подал Департамент городского имущества города Москвы за неуплату аренды на сумму более 627 тысяч рублей.

С 2008 года фабрика пыталась оспорить судебные решения по искам Трудовой инспекции, однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении. Компанию привлекали к административной ответственности за невыплату денег уволенному работнику. Фабрику также штрафовали на 50 тысяч рублей за то, что там несколько лет не платили за негативное воздействие на окружающую среду.

На форумах, посвященных обмену информацией о работодателях, Аверьянова называют мошенником за долги по зарплате перед работниками. Некоторые сообщали также о физическом насилии в отношении работников. В интернете также существовал сайт "Народ против вора-мошенника Аверьянова И.И. и его прислуги!", сейчас он доступен в кэше.

Согласно сервису по проверке контрагентов "За честный бизнес", по адресу, где находится фабрика "Меньшевик", на имя Аверьянова зарегистрированы три предприятия: ООО КФ "Меньшевик", ООО "БДЛ Кэпитал" и ООО "БДЛ Менеджмент". Они занимаются производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.