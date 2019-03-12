В буквальном смысле побороться за бесплатное угощение во время празднования Масленицы пришлось нижегородцам. В толпу, собравшуюся на народные гулянья в усадьбе "Щелоковский хутор", начали бросать блины прямо из чердачного окна, пишет издание URA.RU.
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Организаторы мероприятия объяснили происходящее старинными обычаями. "Блины бросали из саней, с крыш, из окон, — приводит „Ридус“ слова сотрудника архитектурно-этнографического музея-заповедника „Щелоковский хутор“ Максима Олюнина. — А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев".

Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили задумку организаторов, сообщает News.ru. Многие в комментариях начали сравнивать участников гуляний со стадом, возмущаясь тем, что "даже собакам еду руками дают", и вспомнили похожий случай на Ставрополье, когда людям раздавали блины с больших лопат.

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"Как собакам, а они и рады", "Нате, подавитесь", "Скоро с грузовика на землю будут вываливать", - пишут пользователи в комментариях.

Впрочем, присутствовавшие на мероприятии люди сами в произошедшем ничего плохого не увидели. По их словам, суть была вовсе не в том, что людям кидали еду. Важным, как объяснили люди, было поймать блин, а не съесть его, передает телеканал 360.

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