Организаторы мероприятия объяснили происходящее старинными обычаями. "Блины бросали из саней, с крыш, из окон, — приводит „Ридус“ слова сотрудника архитектурно-этнографического музея-заповедника „Щелоковский хутор“ Максима Олюнина. — А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев".

Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили задумку организаторов, сообщает News.ru. Многие в комментариях начали сравнивать участников гуляний со стадом, возмущаясь тем, что "даже собакам еду руками дают", и вспомнили похожий случай на Ставрополье, когда людям раздавали блины с больших лопат.

"Как собакам, а они и рады", "Нате, подавитесь", "Скоро с грузовика на землю будут вываливать", - пишут пользователи в комментариях.

Впрочем, присутствовавшие на мероприятии люди сами в произошедшем ничего плохого не увидели. По их словам, суть была вовсе не в том, что людям кидали еду. Важным, как объяснили люди, было поймать блин, а не съесть его, передает телеканал 360.