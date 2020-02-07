Самолет с российской делегацией, в которую входят, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич, после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край).

Капитан объяснил, что в Сочи шквалистый попутный ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая. Погода в Сочи продолжает ухудшаться. Утренний самолет с участниками переговоров смог вылететь из Москвы в Сочи только с двухчасовой задержкой из-за сильного снегопада .

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках союзного государства. Ожидается, что ключевой темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Беларусь. "В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти, по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть", - сообщил Лукашенко, отметив, что проблемы во взаимоотношениях двух стран "стали привычными в последнее время".

Между тем в самой Беларуси доля сторонников союза с Россией с начала 2019 года упала с 60,4% до 40,4%. Резкое сокращение произошло с сентября по декабрь - на 14,7%. Одновременно в белорусском обществе усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32%.

Абсолютное большинство белорусов (74,6%) считают, что Беларусь и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу без виз и таможни. За объединение в союзное государство выступают 12,8% респондентов, за вхождение Беларусь в состав России - 3,7%. При этом 6,6% полагают, что отношения с Россией должны быть такими же, как с другими странами.

В сентябре-декабре прошлого года между РФ и Беларусью проходили переговоры по интеграции, вызвавшие акции протеста в Беларуси, напоминает издание. Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий назвал снижение доли сторонников союза с Россией в эти месяцы "тектоническим обвалом". По его словам, тональность вещания белорусских СМИ о России и двусторонних отношениях приобрела "более негативный характер".

Подобный скептицизм испытывают и жители России: по данным "Левада-центра", 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% - что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, и лишь 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России. По мнению экспертов, россияне переживают затянувшийся конфликт с Украиной, осознают издержки от санкционного режима и вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и поддержки экономики соседнего государства.