В Белгороде в ночь на 7 сентября задержали координатора городского штаба Навального Евгения Карпова. Как сообщается в паблике "Команда Навального/Белгород" в социальной сети "ВКонтакте", Карпова в четвертом часу ночи задержали у подъезда его дома и доставили в отдел полиции. Сайт "ОВД-Инфо" сообщил, что к Карпову не пускают защитника и не регистрируют заявление о допуске.

В Томске сотрудники Центра "Э" задержали организатора акции против пенсионной реформы Андрея Фатеева. На активиста составили административный протокол об организации акции без уведомления и арестовали на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах из-за призывов к участию в акции 9 сентября, сообщает сайт "МБХ медиа", который ведет хронику задержаний сторонников Навального.

7 сентября суд в Краснодаре арестовал на пять суток активиста местного штаба Навального Станислава Чепаченко, задержанного накануне вечером за отказ предъявить документы полицейским, что стражи порядка и суд расценили как невыполнение законных требований сотрудника полиции. Одновременно суд в Краснодаре арестовал на 10 суток другого активиста штаба Навального Алексея Мандригеле по обвинению в неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает портал "Протестный Краснодар". Активист объявил голодовку. Позднее в этот день суд в Краснодаре арестовал на семь суток третьего активиста штаба Навального Игоря Гусаря, также задержанного накануне.

Помимо этого, 7 сентября координатора штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна задержали двое мужчин в штатском после того, как он с активистами доставил передачи арестованным соратникам, сообщает "МБХ медиа".

В этот же день в Саратове полиция задержала координатора местного штаба Навального Михаила Мурыгина. Как сообщается, его "вытащили из автобуса на глазах у всех, заломили руку и запихнули в авто".

Также 7 сентября суд в Омске оштрафовал координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву на две тысячи рублей, признав ее виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

А в Екатеринбурге заявитель митинга против пенсионной реформы 9 сентября, который собирается проводить штаб Навального, написал отказ от уведомления о проведении акции в министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает Znak.com.

Он сделал это под давлением двух человек штатском, которые 6 сентября пришли в Уральский медицинский университет, где учится заявитель акции, и угрожали ему проблемами с учебой, если он не откажется от своего уведомления о проведении митинга, рассказал изданию глава местного штаба Навального Юрий Кузьминых. В результате, по его словам, активист от руки написал письмо на имя министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева о том, что он отказывается от заявления акции.

При этом Кузьминых подчеркнул, что ФЗ N54 не предусматривает отзыва уведомления о проведении акции, поэтому сторонники Навального по-прежнему считают ее законной и собираются провести шествие в Екатеринбурге 9 сентября в 14:00 от Площади Кирова до Октябрьской.

Ранее министерство общественной безопасности региона объявило незаконным заявленный штабом Навального в Екатеринбурге митинг против повышения пенсионного возраста. В ведомстве сочли, что такая акция в день выборов является одной из форм предвыборной агитации, "что в свою очередь может негативно сказаться на добровольном волеизъявлении избирателей", а проведение митинга именно 9 сентября "может быть направлено на срыв выборов депутатов Екатеринбургской гордумы".

Тем временем в Кемерово сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") МВД РФ вызвали на допрос сотрудницу городского штаба Навального Серафиму Тебенихину по административному делу, заведенному на нее по статье 20.3. ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") КоАП РФ. Об этом она сама сообщила в Twitter и опубликовала скан повестки.

По словам активистки, сотрудник Центра "Э" пришел в местный штаб Навального и вручил ей повестку с требованием явиться в на допрос 9 сентября в 13:30 - аккурат за полчаса до начала намеченной в городе акции против пенсионной реформы. Тебенихина добавила, что не пойдет на допрос, поскольку намерена в это время отправиться голосовать. Также примечательно, что на допрос ее вызвали в выходной день. Тебенихина уверена, что таким образом власти пытаются сорвать протестное мероприятие, сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Ну, началось. Пришёл эшник в штаб: «На вас дело — 20.3 КоАП РФ — явитесь по повестке 9.09 в 13:30» (как неожиданно, за полчаса до акции против повышения пенсионного возраста). Но... Извините, я не приду, у меня дела: пойду голосовать. pic.twitter.com/3bQrml9PLK— Serafima Tebenikhina (@t_serafima) 6 сентября 2018 г.

5 сентября из-за административного дела по этой же статье был задержан координатор штаба Навального в Кемерово Стас Калиниченко. Материалы дела в тот же день передали в Заводской районный суд, но судья вынес решение вернуть их для устранения недостатков. При этом Калиниченко отпустили из полиции только вечером, пишет "Сибирь.Реалии". 6 августа стало известно о задержании гражданского активиста Константина Петрова, который также имел отношение к организации митинга в Кемерове. Рассмотрение его дела в суде назначено на 7 сентября, сообщается в публикации.

В преддверии общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в России на соратников Навального оказывается давлению по всей стране, пишет Znak.com. В Челябинске у сторонника Навального Тараса Лобойченко прошли обыски по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам на планируемом 9 сентября митинге. 4 сентября сообщалось о задержании в Якутии активиста штаба Навального Анатолия Ноговицина за объявление о митинге против пенсионной реформы, а 5 сентября полиция пришла с обыском в штаб Навального в Новосибирске, перечисляет портал.

Ранее власти Москвы отказались согласовывать протестную акцию Навального 9 сентября, когда в столице будут выбирать мэра. В департаменте региональной безопасности заявили, что в день выборов запрещена агитация, а организаторы акции "открыто говорят о том, что мероприятия будут сопровождаться политической агитацией".

Также соратникам Навального отказали в проведении акции 9 сентября в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Пензе, Белгороде, Калининграде, Уфе, Томске, Новокузнецке, Самаре, Ярославле. В Казани митинг против пенсионной реформы был запланирован в специально созданном "гайд-парке" в сквере имени Тинчурина, однако администрация города заявила, что единственная подходящая площадка - поселок Юдино. При этом ранее КПРФ провела митинг на схожую тему в том же парке с согласия горадминистрации.

Вместе с тем кое-где протестные митинги 9 сентября разрешили. Так, лояльной оказалась администрация Чебоксар, позволившая сторонникам Навального митинговать в парке Победы. Такой вариант устроил организаторов. А во втором по величине городе Пермского края - Березниках - сторонникам Навального разрешили провести митинг на площади Первостроителей в центральной части города.

Сам Алексей Навальный не сможет непосредственно участвовать в протестной акции, которую он и его сторонники запланировали провести в разных городах 9 сентября - в единый день голосования, когда пройдут выборы глав 22 субъектов РФ, в том числе столичного градоначальника. Навального заблаговременно поместили под арест на 30 суток за январскую "забастовку избирателей".