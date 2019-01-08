Патриарх подчеркнул, что он не против технического прогресса, и отметил, что гаджеты - "это удобно, и это открывает путь к удовольствию". "В этом смысле гаджет очень привлекателен. Но мало кто знает, что всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. Поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом", - пояснил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

"А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!" - предостерег Святейший. Он привел в пример как болтовню двух подружек, так и обсуждение важных политических и экономических тем высокопоставленными лицами. По его словам, с точки зрения христианства, такой "контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста".

"Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - уверен патриарх Кирилл.

Поэтому, по его словам гаджет - это хорошо с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля человеческой личности - это опасное дело. Патриарх Кирилл с улыбкой признал, что церковь должна говорить об этом, но тем самым навлекает на себя "не столько праведный, сколько ярко выраженный гнев".

Он подчеркнул, что РПЦ не выступает против прогресса как такового. "Христианство не может быть против науки, против научного прогресса, потому что вся история развития науки связана с христианским культурным контекстом. Именно в недрах христианской Европы и развивались научные знания", - пояснил Святейший, отметив, что опасность представляет только контроль над личностью.

Далее ведущий программы Дмитрий Киселев высказал мысль о том, что наркологи приравнивают зависимость к гаджетам к наркотической зависимости, и спросил у Патриарха Кирилла, как с такой зависимостью справиться личности. Предстоятель РПЦ согласился с журналистом и заявил, что зависимость от чего-либо лишает человека свободы.

"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты - вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше!" - сказал патриарх, подчеркнув, что оборотной стороной всего этого может быть тотальный контроль.

В итоге, по его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и "становится его жизнью, причем он там больше, чем он вне".

"Конечно, это очень опасно для человека, это дегуманизация человеческой личности. Мы ведь становимся людьми, мы развиваем человеческие качества из личного общения, мы обмениваемся мыслями, мы обмениваемся чувствами, энергиями. А все это богатство заменяется обменом информацией через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого последствиями", - уверен патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что, конечно, православным верующим можно использовать гаджеты. "Все испытайте, хорошего держитесь", привел Святейший слова апостола Павла. Главное, по словам патриарха, - не попадать от этого в рабство.

"Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость - ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов", - подытожил патриарх Кирилл.

В августе 2018 года патриарх Кирилл уже призывал молодежь к "разумной сдержанности" при пользовании гаджетами, поскольку через них, по его мнению, создается система тотального контроля над людьми.

Глава РПЦ рассказал, что, просматривая интернет, он поражается, "как человек выворачивает все свое нутро наружу, как будто в исповедальне находишься". "Куда все это идет? Кто это использует?" - задал патриарх риторические вопросы. По его мнению, "через создание ценностей, которые удобны и приятны, очень легко создать систему управлять массами". При этом предстоятель подчеркнул, что не призывает совсем отказываться от использования интернета.