Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл молодежный коммуникативный форум в московском Социальном университете (РГСУ) - совместный проект университета и синодальных отделов РПЦ по делам молодежи и взаимодействию со СМИ.

В университете есть факультет теологии, отделение журналистики, на котором, в том числе, учатся монахини-послушницы, а также центр православных медиа и домовой храм. Послушать патриарха в актовый зал РГСУ преимущественно собрались студенты журналистики и теологии, студентам основного здания РГСУ ради форума отменили занятия.

"Сегодня каждый человек может использовать интернет для распространения своего влияния. Это накладывает на человека огромную ответственность", - предостерег студентов патриарх.

Патриарх и рассказал студентам, что и сам иногда читает дискуссии в социальных сетях. "Иногда читаю сводки, которые мне приносят, скрипя зубами. В этом информационном пространстве очень много захламленности. Хлам - он дезориентирует", - рассказал патриарх.

"Мы знаем, как люди кончают жизнь самоубийством, потому что поглощаются этим хламом, задыхаются от хлама и становятся неспособными к сопротивлению. Ну а что же делать, чтобы нас не захлестнула вся эта стихия? Нужно ставить фильтр", - выдал свою рекомендацию патриарх.

"Если мы будем участвовать в информационной жизни общества, стараясь нести доброе слово и поддерживая его собственной жизнью, то я убежден, что мы победим. Потому что Христос победил", - закончил свое выступление патриарх.

Заготовленные вопросы

Студенты могли задать вопросы патриарху, но только специально отобранные заранее. У волонтеров форума, которые разносили микрофоны по залу, в руках были желтые листы, озаглавленные "Вопросы для Патриарха Кирилла". На каждом листе были записаны имя, факультет студента и формулировка вопроса. Студенты задавали свои вопросы точь-в-точь, как было указано на желтом листе.

Первый студент задал вопрос о том, чем же отличается современная молодежь. В ответ патриарх Кирилл рассказал о своем детстве:

"Жизнь в одной комнате в коммунальной квартире, печное отопление, холодная вода… Начиная с семи лет, моей обязанностью было топить две печи в доме. Надо было спустится вниз, в лютый мороз, открыть висячий замок, положить две веревочки, положить поленья, связать веревочки, положить это на спину и пойти на пятый этаж - это как сейчас девятый. А мылся только холодной водой. Никакого парового отопления. Я представить не мог, что можно мыться теплой водой..."

Такой образ жизни не помешал сформироваться поколению известных ученых, писателей и деятелей. Но молодежь, пользуясь современным комфортом и благосостоянием, не должна забывать о своем "внутреннем состоянии", иначе она "превратится в кисель".

Один из студентов, обучающийся православной журналистике, спросил, нужно ли монахам получать дополнительное образование в светских вузах. На что патриарх рассказал историю, как запретил одной своей послушнице уезжать учиться за границу, потому что понимал, что она вернется "уже не такой". "Есть напряжение между желанием получать образование и стремлением вести монашеский образ жизни", - сказал он.

Последний вопрос задала молодая студентка: как патриарх относится к "религиозным игрушкам" - ангелам или волхвам. В ответ он снова рассказал историю из детства о том, как в три года, играя, "служил" у себя дома.

"Мне сшили маленький епитрахиль и фелоньку (фелонь - риза). <...> Когда к нам в гости пришел папин друг, который хотел стать священником, я, чтобы развлечь гостя, спросил: "Хотите, я вам послужу? Вам молебен или панихиду?", - рассказал патриарх.

В заключение он подарил университету собрание своих сочинений. "Только одной не хватает, надо будет потом привезти", - заметил он.

Вопросы без ответа

К концу выступления в проходе появилась женщина и попросила задать вопрос, утверждая, что она ради этого приехала из Калуги. Когда патриарх выходил из актового зала, она догнала его и плача стала спрашивать, как донести до людей истинную роль женщины в семье.

"Если бы не было женщины, не было бы семьи", - ответил ей патриарх Кирилл.

Русская служба Би-би-си поинтересовалась у выходящих из зала студентов, какие еще вопросы они хотели бы задать патриарху.

"Откуда яхты?" - спросил бы Александр, студент гуманитарного факультета (яхта, принадлежащая Русской православной церкви, была замечена во время визита патриарха на Валаам, позже рассказали, что яхту церкви подарила "Роснефть"). "Рассчитывает ли патриарх на молодежь?" - хотела спросить Полина с журналистики.

"Почему некоторые церковнослужители отрицают ВИЧ?" - задала бы вопрос Мария с социологии. "Почему купола золотые, а люди бедные?" - отшутился Вячеслав, будущий журналист.

На эти вопросы патриарх сегодня не отвечал.