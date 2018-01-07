«Церковь относится очень, очень положительно, — уже потому, что в церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. Патриархов выбирали и, по милости божией, до сих пор выбирают», — сказал Кирилл. Он напомнил, что соборы РПЦ «действуют и принимают решения через голосование».
Кирилл отметил, что голосование в светском обществе «не просто допустимо, а должно приветствоваться». «Из голосов единиц создаются голоса миллионов. Поэтому я бы призвал всех, в том числе православных людей, обязательно принимать участие, особенно в предстоящих выборах президента. Это очень важно», — сказал патриарх.
В конце декабря он призвал духовенство РПЦ проголосовать на президентских выборах. На заседании Высшего церковного совета патриарх также выразил надежду, что архипастыри и пастыри «обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации».
Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания стартовала 18 декабря. В Центризбиркоме заявили о рекордном количестве заявок от желающих баллотироваться: согласно данным на начало января, в ЦИК было подано более 60 заявлений. Действующий президент Владимир Путин подал свое заявление 27 декабря, а через день после этого в ЦИК зарегистрировали группу в поддержку самовыдвижения Путина. ЦИК также позволил президенту открыть специальный счет в Сбербанке, необходимый для процедуры сбора подписей. Пятого января точки для сбора подписей в поддержку выдвижения Путина открыли в Москве и других российских городах.
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