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В мире продолжает распространяться коронавирус SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 663 тысяч, умерли более 31 тысячи человек, две трети из них в Европе.
Patriarchas Kirilas
Patriarchas Kirilas
© AP / Scanpix

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в условиях распространения коронавируса попросил прихожан не посещать церкви. "Воздержитесь от посещения храмов", - сказал он во время проповеди после Божественной литургии. "Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - отметил патриарх.

Deutsche Welle
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