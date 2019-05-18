В январе президент академии Александр Сергеев говорил, что голосование по номинантам на звание почетного профессора РАН откладывается до уточнения нормативной базы по этому вопросу. В действующем уставе академии нет звания "почетный профессор", а есть только почетное звание профессора РАН.
Вице-президент РАН Юрий Балега пояснял Русской службе ВВС, что в присуждении звания почетного профессора патриарху Кириллу и Матвиенко возникли "проблемы чисто юридического характера". Положение, позволяющее присуждать это звание не только ученым, исчезло из устава РАН в 2014 году. Однако академия продолжила его присваивать.
Балега сообщал, что в апреле состоится общее собрание РАН, на котором устав изменят, чтобы он соответствовал положению о наградах. Затем обновленный устав должно было одобрить правительство РФ, после чего в академии планировали вернуться к вопросу о присвоении звания почетного профессора.
Светлана Попова в беседе с "Открытыми медиа" сообщила, что планы внести изменения в устав РАН "в силе не остаются", но не объяснила, почему.
Напомним, информация о том, что РАН собирается присвоить звания почетных профессоров патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации вызвала возмущение. Представитель академии поясняла, что глава Русской православной церкви - "большой популяризатор науки", напомнила о его дружбе с академиком Сергеем Капицей и многократном участии в программе Капицы "Очевидное - невероятное".
Неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН "Клуб 1 июля" поставило под сомнение саму процедуру присвоения звания. Публичные выступления, предвосхищающие решения президиума, там назвали попыткой неприкрытого давления на академиков. А также напомнили, что президент РФ Владимир Путин заявлял о недопустимости присвоения академических званий действующим членам правительственных структур.
После этого президиум РАН опубликовал сообщение, в котором назвал ошибкой анонс о присвоении почетных званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко и извинился перед ними. Однако в академии подчеркивали, что процедура присуждения звания почетного профессора обоим кандидатам только откладывается.
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