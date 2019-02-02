"Нанопыль" и Дом на набережной

В 2012 году проживающая в квартире патриарха в так называемом "Доме на набережной" Лидия Леонова подала иск к священнику и бывшему министру здравоохранения РФ, академику РАМН Юрию Шевченко.

Во время ремонта квартиры Шевченко в квартиру патриарха якобы проникла пыль, испортив мебель и книги. Экспертиза ИОНХ РАН установила, что эта строительная пыль "содержит опасные для здоровья компоненты, включая наночастицы, способные вызвать онкологические заболевания".

Суд встал на сторону представительницы патриарха и постановил взыскать с Шевченко почти 20 миллионов рублей. Поданный стороной Шевченко иск о незаконном обогащении Кирилла был отклонен. В ходе разбирательств выяснилось, что Шевченко тяжело болен раком.

РПЦ также пришлось прокомментировать вопрос о том, почему в квартире патриарха — который будучи монахом давал обет безбрачия — зарегистрирована и проживает некая женщина.

Pussy Riot и оскорбление чувств верующих

В феврале 2012 года — за две недели до выборов президента России — группа Pussy Riot провела в храме Христа Спасителя акцию, которую они сами называли панк-молебном.

Четыре девушки в разноцветных балаклавах забежали на амвон храма Христа Спасителя и попытались исполнить песню собственного сочинения "Богородица, Путина прогони". Через пару минут охранники вывели Pussy Riot из храма. Смонтированный ролик выступления был опубликован в интернете.

В начале марта девушки были арестованы. Патриарх Кирилл назвал акцию Pussy Riot глумлением над святыней, а попытки оправдания "кощунства" со стороны православных верующих — недопустимыми.

Трое участниц Pussy Riot были приговорены к двум годам лишения свободы по статье "хулиганство" (затем одной из них приговор был заменен на условное наказание, двое других вышли по амнистии, отсидев две трети срока). Ролик об акции в храме был признан экстремистским.

Процесс над Pussy Riot привел к введению статьи "Оскорбление чувств верующих" в Уголовном кодексе. В последующие годы десятки человек привлекались к уголовной ответственности по этой статье. Большинство отделались штрафом, некоторые — условным сроком.

Исчезающие часы

В 2009 году в интернете появилась фотография патриарха Кирилла с наручными часами фирмы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро.

В 2012 году патриарх заявил, что такие часы у него есть, но он их никогда не носил. Имеющуюся в сети фотографию с часами он назвал фотомонтажом. На следующий день блогеры обнаружили на официальном сайте патриархии фотографию, где на руке иерарха нет часов, но при этом они отражаются на лакированном столе. При этом исходная версия снимка осталась на странице отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Фотография с "бестелесными" часами была сделана 3 июля 2009 года во время встречи главы РПЦ с министром юстиции России Александром Коноваловым, но ретуши подверглась в апреле 2012 года.

Пресс-служба РПЦ принесла извинения пользователям сайта патриархии за "нелепую ошибку" фоторедактора при обработке фотоархива 2009 года. Допустивший ошибку сотрудник, как сообщается, был уволен.

Встреча на Кубе

В феврале 2016 года патриарх Кирилл встретился на Кубе с папой римским Франциском — это была первая встреча глав Русской и Римско-католической церквей за тысячу лет. На встрече главы церквей обсудили военный конфликт на Украине, гонения на христиан на Ближнем Востоке и кризис семейных ценностей. И хотя судьбоносных решений принято не было, встреча получила статус "исторической".

Многие эксперты назвали диалог патриарха и папы свидетельством сближения Востока и Запада, а также возвращением христианства в большую политику. При этом отдельные представители Русской церкви восприняли встречу в Гаване негативно.

Некоторые церковные публицисты и иерархи заявили протест патриарху из-за того, что он, по их мнению, впал в ересь, встретившись с папой римским, на которого в 1054 году православной церковью была наложена анафема.

Патриотическая организация "Союз русского народа" обвинила иерархов РПЦ в "еретических искажениях православия". А в Липецке местные активисты устроили митинг против "заигрывания с католиками" и "религии антихриста" (католицизма).

Бойкот Всеправославного собора

Отношения предстоятеля РПЦ со Вселенским патриархом Варфоломеем стали особенно натянутыми после того, как Русская церковь отказалась принимать участие во Всеправославном соборе (съезде глав всех церквей) на Крите в 2016 году, который был организован под эгидой Константинополя и подготовка к которому шла более полувека.

Дарование томоса об автокефалии (грамоты о независимости) Украине некоторые эксперты называют "местью" патриарха Варфоломея за бойкотирование этого собора. Всеправославный собор называли делом всей жизни патриарха Варфоломея.

Константинополь утверждал, что все православные церкви дали согласие участвовать в соборе, который должен был состояться в июне 2016 года. Однако в январе Антиохийская церковь отказалась приезжать на Крит, за ней — Болгарская, Сербская и Грузинская, а за четыре дня до начала собора — Русская.

Представители РПЦ объяснили свое решение тем, что при отсутствии хотя бы одной церкви собор теряет статус всеправославного. В других церквях заявляли о противоречиях, возникших при подготовке встречи — начиная от рассадки и заканчивая разногласиями по поводу итоговых решений собора.

В 2018 году источник Би-би-си, близкий к Константинополю, рассказал, что в 2016 году из-за соперничества патриарха Кирилла с Варфоломеем РПЦ вынудила остальные церкви не принимать участия в соборе.

Новая церковь Украины

В 2018 году на Украине появилась новая каноническая церковь. До этого каноническим (признанным Вселенским престолом и другими церквями) статусом в стране обладала лишь Украинская церковь Московского патриархата — структура РПЦ.

В Русской церкви старались предотвратить появление новой православной структуры: ездили по другим православным церквям с переговорами, пытались подключить к этому процессу Ватикан, грозили новой "великой схизмой" и новым кровопролитием на Украине.

Не помогли и личные дипломатические качества патриарха Кирилла — в конце августа он поехал в Константинополь, чтобы лично обсудить проблему Украины с патриархом Варфоломеем.

Усилия оказались безрезультатными. Патриарх Варфоломей даровал Украине томос об автокефалии и заявил, что Украина и Белоруссия исконно относились к канонической территории Константинопольской, а не Русской церкви.

В результате РПЦ разорвала общение с Константинополем и обвинила Варфоломея в раскольнической деятельности. А по российским анонимным телеграм-каналам поползли слухи о том, что в Кремле остались крайне недовольны тем, что патриарх Кирилл "провалил" украинский церковный вопрос.

Патриарх среди пингвинов

В 2016 году патриарх Кирилл отслужил литургию на российской станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Он также пообщался с живущими на острове Ватерлоо полярниками и пингвинами. Глава РПЦ стал первым из церковных лидеров такого уровня, который отслужит литургию на самом южном континенте.

Критики российского православия регулярно винят патриарха в растрате бюджетных денег на длительные вояжи. По данным Центра экономических и политических реформ, за последние три года РПЦ — через аффилированные с ней молодежные движения — привлекла 63 государственных гранта на общую сумму 256 млн рублей (3,6 млн долларов).

В патриархии отмечают, что Кирилла лично пригласил в Антарктику начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.

Многие пользователи интернета с иронией вспоминают, что целый ряд чтимых в православии святых так или иначе общались с животными — по крайней мере, об этом говорят их жития. Согласно преданиям, Павел Фивейский вел дружбу с вороном, Герасим Иорданский исцелил раненого льва и дружил с ним до собственной кончины, Франциск Ассизский укротил лютого волка и поучал птиц в поле, Серафим Саровский приучил медведя кормиться с рук.

Священники в камуфляже

При патриархе Кирилле РПЦ вместе с государством воссоздала институт военного духовенства. Сейчас в России работают, по разным данным, от 200 до 600 военных священников. Они проводят для солдат и офицеров богослужения и даже участвуют в учениях. Так, иереи, приписанные к ВДВ, не только совершают прыжки с парашютом сами, но и могут десантировать полевой надувной храм.

Как сообщали в минобороны, мобильные надувные храмы с небьющейся церковной утварью прошли успешные испытания в ходе учений десантников в Новороссийске, Туле, Ульяновске и Рязани.

Религиозное образование в школах и вузах

С 2012 года все четвероклассники России начали изучать ОРКСЭ — основы религиозных культур и светской этики. Школьники могут изучать одну из четырех мировых религий, все сразу или "светскую этику". Предмет "Основы православной культуры" выбирают около 40% учеников, рассказал в январе пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Церковь долго боролась за включение религиозного образования в школьную программу. Эта идея начала продвигаться еще при патриархе Алексии, но смогла реализоваться уже после интронизации Кирилла. Сейчас за успехи этой учебной программы отвечает именно церковь, она же с 2019 года начала проводить аттестацию преподавателей этого курса.

Патриарха Кирилла нельзя назвать человеком, далеким от науки: он обладает десятком званий почетного члена или профессора различных учебных заведений. В январе Российская академия наук решила наградить его почетным званием за заслуги в "сближении науки и религии", однако потом вопрос о присуждении титула решили отложить до весны.

В 2010 году патриарх стал почетным профессором московского ядерного университета (МИФИ). Через два года там открылась кафедра теологии (богословия), которая проводит факультативные занятия.

В 2015 году теология получила статус научной специальности в России — это позволило специалистам получать научные степени именно по богословию, а не культурологии или философии, как было раньше.

Работа первого кандидата наук по теологии вызвала критику: ученые сочли, что в научной работе нельзя основываться на "личном опыте веры".

Застройка храмами

За десять лет у РПЦ появилось почти 10 тысяч новых храмов. Если в 2009 году их было 29 тысяч, то к 2019 — уже 38 тысяч. Крупнейшая по приходам — Московская епархия, которая возглавляется самим патриархом.

В 2010 году в Москве появилась программа "200 храмов", в рамках которой в каждом спальном районе Москвы должна появится православная церковь. В некоторых районах москвичи начали протестовать против застройки парков церквями.

В 2015-2016 году проходили массовые акции против строительства храма в парке "Торфянка". Протесты закончились столкновениями с православными активистами, самыми активными из которых оказались участники движения "Сорок сороков". Именно после столкновений в Торфянке "Сорок сороков" стали узнаваемой организацией.

В 2019 году в РПЦ объявили, что в Москве будет построено гораздо больше храмов, чем изначально запланированные 200, из-за того, что церкви в Москве переполнены.

РПЦ и благотворительность

При патриархе Кирилле в РПЦ активизировалась работа отдела по социальному служению. Священники и волонтеры РПЦ вместе с другими добровольцами помогали пострадавшим от наводнений в Крымске и на Дальнем Востоке.

Но особенный акцент патриарх Кирилл делает на профилактике абортов. Именно глава РПЦ предложил вывести аборты из системы общего медицинского страхования. Эта инициатива продолжает вызывать горячие споры, как в целом в обществе, так и среди специалистов системы здравоохранения.

По данным пресс-службы РПЦ, при содействии церкви каждый год открывается около 100 новых социальных проектов, в том числе 6-7 приютов для мам и десятки центров гуманитарной помощи. Однако к существенному изменению числа абортов в России эта деятельность пока не привела.