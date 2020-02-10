aA
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщает "Интерфакс". Никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.
Пассажирский самолет получил повреждения при жесткой посадке в Коми
© DELFI / Kiril Čachovskij

Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Они находятся рядом с бортом на аэродроме.

Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", - сказал источник.

Позже другой источник сообщил агентству, что отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин аварии с самолетом в Коми. Росавиация назвала причиной жесткой посадки проблемы с шасси. "При посадке в аэропорту Усинска у самолета ЮТэйр возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали", - сказали в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Как отметили в ведомстве, пассажиров высадили штатно, устанавливается степень повреждения самолета.

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве вводят квоты, которые могут сократить приток иммигрантов (18)

С 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых...

Литовские водители возмущены - платят за стоянку в городе больше, чем зарабатывают

Поиск места для парковки в столице Литвы становится...

В Литве неожиданно выпал снег, осложнено движение на дорогах (5)

В понедельник рано утром в Вильнюсе выпал снег - очень...

Погода в Литве на этой неделе будет неспокойная

С запада в Литву сегодня ночью пришел мощный циклон...

Пришло время декларировать доходы: в этом году ожидается две инновации (6)

В марте начнется процесс декларации доходов и...

|Maža didelių žinių kaina