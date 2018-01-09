"Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права", - заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК (цитата по ТАСС).
После отказа ЦИК в регистрации Навального в качестве кандидата в президенты европейская служба внешних связей опубликовала заявление, в котором указала, что решение ЦИК "вызывает серьезные сомнения о политическом плюрализме в России". В Евросоюзе подчеркнули, что из-за этого "перспективы демократических выборов" президента РФ находятся под вопросом.
В минувшую субботу, 6 января, Верховный суд РФ отказал Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить оппозиционера к участию в выборах президента вступило в законную силу.
Верховный суд 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
Как ранее сообщили представители Навального, если решение ЦИК не будет отменено, то отказ допустить его к участию в выборах будет также обжалован в Европейском суде по правам человека.
Навальный настаивает, что по Конституции РФ права быть избранными лишены лишь граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Однако ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости по статье УК РФ, относящейся к категории тяжких: "присвоение и растрата".
Оппозиционный политик пообещал оспорить решение Центризбиркома "в Конституционном суде и везде, где только можно на свете". Также Навальный пообещал устроить "всероссийскую забастовку избирателей", которая запланирована на 28 января.
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