"Власти​ России продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией​. Действия властей 3 августа нарушают права граждан на всестороннее участие в демократическом процессе", – говорится в заявлении пресс-секретаря посольства США в Москве. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Коцьянчич заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения 600 задержанных в ходе акции. Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем призвала власти России допустить независимых кандидатов до выборов.

О задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта "ОВД-Инфо", задержан был 1001 человек. Ранее этот сайт сообщал о 828 задержанных. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избили. Сообщается, что пять человек были госпитализированы с травмами.

Акции за допуск независимых кандидатов проходят в Москве почти месяц – после того как избиркомы отказали почти всем сторонникам Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, множеству кандидатов от партии "Яблоко" и другим активистам. Наиболее массовая несогласованная акция в центре Москвы прошла 27 июля. После неё были задержаны более 1300 человек. Было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", шесть человек уже отправлены под арест по этому делу, еще троим предъявлены обвинения.