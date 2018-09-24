Он сообщил, что Навального отвезли в ОВД "Даниловский", ему вменяют новое административное дело по статье 20.2 часть 4 КоАП - о нарушениях порядка проведения митингов, которые повлекли за собой "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
По этой статье оппозиционеру грозит административный арест на 20 суток. Волков отметил, что эта "экзотическая" статья на его памяти еще не применялась. Он выдвинул версию, что это "явный заход на фабрикацию нового уголовного дела".
Алексей Навальный в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2ч4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда.
«Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека».— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018
Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, дело оппозиционера будут рассматривать в понедельник в Симоновском районном суде Москвы. Время заседания пока неизвестно, написала она в Twitter.
Информацию о задержании Навального подтвердил корреспондент "Дождя", который находился у спецприемника. Телеканал опубликовал видеозапись задержания. На ролике видно, как сотрудники полиции встречают оппозиционера у ворот спецприемника и сажают его в полицейскую "ГАЗель", не дав пообщаться с собравшимися соратниками и друзьями.
27 августа суд назначил Алексею Навальному 30 суток ареста за участие в "забастовке избирателей", которая прошла 28 января в преддверии президентских выборов. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения митинга").
Сам оппозиционер, выступая в суде, заявил, что процесс против него затеяли с целью не дать ему возможности участвовать в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы. Акцию сторонники Навального провели в разных городах РФ 9 сентября.
11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную" в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Леонид Волков, комментируя новое задержание оппозиционера, предположил, что "как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо".
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