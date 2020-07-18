12 июля издание "Проект" опубликовало заметку о Мартине Ларише - чешском журналисте газеты Lidové noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам. По данным издания, Лариш дружил с Иваном Сафроновым - советником "Роскосмоса", бывшим журналистом изданий "Коммерсант" и "Ведомости".

7 июля Сафронова арестовали по подозрению в госизмене, 16 июля ФСБ предъявила ему соответствующее обвинение: по версии следствия, в 2012-м году Сафронова завербовал сотрудник cпецслужб Чехии, а в 2017-м журналист, на тот момент спецкор "Коммерсанта", передал чешскому разведчику секретные данные о российской оборонной промышленности.

"Проект" предположил, что следствие могло обвинить Сафронова в госизмене на том основании, что тот открыто дружил с Ларишем - журналист выкладывал фотографии чешского знакомого в своих соцсетях, ездил к нему в Прагу и успел познакомить с ним нескольких своих знакомых и коллег.

Лариша как чешского друга Сафронова на основе их совместной фотографии в "Инстаграме" упоминал и канал "Россия 1" 13 июля. В четверг агентство ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявило, что Лариш - кадровый сотрудник чешских спецслужб.

"Это полный бред. Дезинформационный вброс", - так прокомментировал Би-би-си сообщение ТАСС сам Мартин Лариш. Корреспондентам Би-би-си удалось узнать у него, что он думает о деле Сафронова.

"Ивана уважал как профессионального журналиста"





В своём письме, переданном Русской службе Би-би-си и адвокатам Ивана Сафронова, Лариш утверждает, что действительно познакомился с Сафроновым в 2012-м году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny.

"Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы", - пишет он.

По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги "на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности".

Арест друга, признаётся Лариш, поверг его в шок.

"Я до сих пор не понимаю, зачем его задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист - значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому что в журналистике с секретными материалами не работают", - написал он.

Лариш уверен, что Сафронов вовсе не мог столкнуться с гостайной в работе. "Кто бы ее ему выдал и зачем? Если бы это вообще случилось, тогда должен быть задержан тот, кто ему секрет передал, а не Иван, который все, что смог, так это писать правдивые, но острые и потому для многих во власти политически неудобные статьи", - отметил он.

У самого Лариша, как он утверждает, доступа к секретным данным нет и никогда не было. "Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд", - заявил он.

По его мнению, причиной уголовного преследования Сафронова стали статьи, которые тот писал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости".

"То, что он как добросовестный человек писал правдивые статьи без политической сервильности, стоило ему работы в "Коммерсанте", откуда был вынужден уйти. Я довольно хорошо знаю, как в России нарушаются права человека и гражданские свободы, и знаю, как сегодняшний режим относится к свободе слова и СМИ, поэтому больше уже ничего комментировать не хочу и не буду, понимая, что любое мной сказанное слово может быть перекручено и даже причинить вред Ивану, и этого я не допущу" - заключил Лариш.

"В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов"





Лариш сказал, что о сути обвинений, предъявленных Сафронову, узнал из СМИ. "Иван обвиняется в том, что он в 2012 году был завербован представителем чешской разведки, а в 2017 году получил задание, собрал и передал этому представителю некие секретные сведения. Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки", - сказал Лариш.

То, что ФСБ подозревает Сафронова в том, что его завербовала чешская разведка еще в 2012 году, выяснилось после суда по мере пресечения бывшему журналисту 7 июля.

В четверг, 16 июля, во время апелляции на решение об аресте Сафронова Мосгорсуд постановил исключить из постановления Лефортовского суда факт того, что Сафронов долгое время сотрудничал с представителями чешской разведки. В то же время меру пресечения суд изменять не стал, тем самым отклонив жалобу защиты.

"Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе", - сообщил Мартин Лариш.

Он подтвердил, что сейчас перестал быть журналистом и руководит аналитическим "Центром анализа безопасности и предотвращения угроз" (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci, CBAP).

"В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанными в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе", - рассказал Лариш.

По его словам, центр также участвовал и участвует "в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы". Лариш отметил, что в открытом доступе также находится и публичная деятельность центра, включая участие в конференциях, круглых столах, где сотрудники центра находились в качестве организаторов или участников.

"Таким образом моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками", - сказал Лариш.

Ни в материалах, которые видели адвокаты и сам Сафронов, ни на следственных действиях в "Лефортово", ни на суде по мере пресечения Сафронову 7 июля, ни во время рассмотрения апелляции на решение об аресте бывшего журналиста имя Мартина Лариша так и не прозвучало. Об этом Би-би-си говорили защитники Сафронова.

В четверг во время рассмотрения апелляции на арест бывшего журналиста следователь продемонстрировал некие секретные документы, якобы подтверждающие передачу Сафроновым передачу данных, содержащих гостайну в Чехию. Об этом Би-би-си рассказали два собеседника, имеющих доступ к этой информации и попросившие об анонимности из соображений своей безопасности. При этом собеседники Би-би-си не видели ни имени Лариша, ни даже имени Сафронова в этих документах.

Адвокат Иван Павлов сказал Би-би-си, что защитники Ивана Сафронова внимательно изучат заявление Лариша: "Но уже видно, что человек отрицает любую свою причастность к спецслужбам, а значит нашим процессуальным оппонентам надо привести более весомые аргументы, чем справка из СВР".

Что известно о чешском друге Сафронова?





Мартину Ларишу 35 лет, следует из документов чешского бизнес-реестра. Согласно публичной биографии Лариша, он изучал политологию в университете города Брно. Через год после получения диплома магистра (2009-й) стал специальным корреспондентом чешской газеты Lidové noviny в Москве.

Lidové noviny была основана еще в XIX веке, но в период советской Чехословакии не выходила. Ее выпуск был возобновлен в 1990 году, сейчас она принадлежит чешскому предпринимателю и политику Андрею Бабишу.

Будучи московским корреспондентом Lidové noviny в 2010-2012 годы, Лариш писал в основном о внутренней политике и взаимоотношениях России и Запада. Среди друзей Лариша в "Фейсбуке" много московских журналистов и экспертов.

"Мы с ним общались как с журналистом, в 2011 году, но так и не встретились", - рассказал Би-би-си политолог Евгений Минченко. У него Лариш был в друзьях на "Фейсбуке".

Журналист, бывший главред "Коммерсантъ FM" Константин Эггерт, также друживший с Ларишем в этой соцсети, сказал, что общался с ним "наверное, лет десять назад".

Единственный материал Лариша на военную тематику был посвящен распаду Югославии.

В начале десятилетия молодой чешский журналист познакомился со своими коллегами из российских изданий, в том числе и с Сафроновым, рассказали друзья и коллеги Сафронова Русской службе Би-би-си. Если доверять заявлению ФСБ о том, что Сафронова завербовали в 2012 году, когда он всего два года проработал в "Коммерсанте", на своем первом месте работы, получается, что Ларишу в момент вербовки Сафронова было 27 лет, а журналисту - 22.

Лариш до сих пор дружит в "Фейсбуке" с многими российскими журналистами: в его друзьях есть и Сафронов, который ставил "лайки" фотографиям Лариша. После публикации "Проекта" он удалил свой профиль в "Фейсбуке", в "Инстаграме" - нет.

"У Ивана Сафронова не было допуска ни к государственным секретам России, ни к госсекретам Чешской республики. А состав чешского разведывательного сообщества - это гостайна. Как Сафронов мог знать, что Лариш разведчик, если он им и был?" - отметил в разговоре с Би-би-си историк спецслужб Андрей Солдатов.

По его словам, то, что Сафронов не скрывал дружбу с Ларишем, только доказывает, что журналист общался с ним как с коллегой и приятелем, так его и воспринимая.

Что известно о работе Лариша в Центре анализа безопасности и предотвращения угроз?





В 2012 году Лариш, покинув газету Lidové noviny, создал в Праге Центр анализа безопасности и предотвращения угроз. Параллельно с этим проектом он оставался в Москве до 2014 года, работая консультантом для чешских компаний, которые хотели бы работать в России и странах СНГ, следовало из его профиля в LinkedIn (сейчас также удален, но доступен в архиве). В 2014 запустил проект Sakartvelo.cz - сайт о Грузии на чешском, русском и английском языках.

Неформально центр существует с 2012 года, официально зарегистрирован как юрлицо в 2014-м. Центр позиционирует себя как "think tank", который, в том числе, специализируется на изучении постсоветских и балканских стран.

Так, в 2019 году центр подготовил доклады о российских интересах в Косово, влиянии России в Европе, политической ситуации в Боснии, курдах и Иране. Одна из последних публикаций центра посвящена перезагрузке НАТО.

Сооснователь и исполнительный директор центра - бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Чехии Томаш Коломазник. Согласно его биографии на LinkedIn, с 1994 по 2000 год он был руководителем сектора по взаимодействию с военными атташе других стран, а с 2001 по 2005 был замглавы департамента по международным отношениям, где отвечал за работу с НАТО и Евросоюзом. Би-би-си обратилась с запросом к Коломазнику, но ответа пока не получила.

Собеседник Русской службы Би-би-си в чешских научных кругах сказал, что Томаша Коломазника несколько раз видел на встречах ученных и аналитиков про "российское влияние". Он добавил, что ему, как и многим другим, приходят письма с анализом событий от центра, но он их не читает.

Би-би-си также обратилась в чешскую разведку - Управление по внешним связям и информации (UZSI) - с просьбой прокомментировать сообщение ТАСС о связи Лариша с чешскими спецслужбами и ожидает ответа.

При участии Марии Евстафьевой